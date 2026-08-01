انتقال هوایی زائر اربعین با عارضه قلبی از آبادان به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، یک بانوی زائر اربعین حسینی که دچار عارضه حاد قلبی شده بود، امروز با هواپیمای اورژانس هوایی استان تهران از آبادان به فرودگاه مهرآباد منتقل شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، با توجه به فوریت وضعیت جسمانی این بیمار، بلافصله پس از فرود هواپیما در فرودگاه مهرآباد، وی به بالگرد اورژانس هوایی استان تهران منتقل و برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان شهید رجایی تهران اعزام شد.

این عملیات با هدف تسریع در انتقال بیمار و فراهم کردن دسترسی سریع به خدمات درمانی تخصصی انجام شد.