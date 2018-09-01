به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش غدیر، بزرگداشت علامه سید شرف الدین عاملی امروز صبح با حضور شخصیت‌های علمی فرهنگی در محل سالن همایش‌های سازمان تبلیغات اسلامی تهران برگزار شد.

این همایش علمی که با هدف تجلیل از مقام شامخ علمای شیعه در سال ۸۹ آغاز شده در دو دوره گذشته از شخصیت های بزرگ شیعه همچون علامه امینی (ره) مولف بزرگ عالم تشیع و کتاب گرانسنگ الغدیر و در سال گذشته نیز به تجلیل از مقام آیت الله علامه سید مرتضی عسگری اختصاص داشت.

اکنون این همایش علمی نیز با حضور مبلغین فرهنگی و دینی استان تهران با هدف معرفی و تجلیل از مقام شامخ علمی مرحوم علامه سید شرف الدین عاملی یکی از علمای بزرگ شیعه که در حوزه غدیر و ولایت آثار ارزشمندی مانند «المراجعات» را تالیف نموده در سالن همایش های سازمان تبلیغات برگزار شد.

در این همایش ابتدا دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر در استان تهران با خیر مقدم از حاضرین در همایش، رسالت مبلغین کشور را در حال حاضر بسیار حساس، هوشمندانه و به روز دانست و از حاضرین در این نشست درخواست کرد تا ضمن کسب اطلاعات بهتر و بیشتر در حوزه‌های امامت و ولایت و همچنین به‌روزرسانی اطلاعات خود با توجه به درک صحیح از شرایط و وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور نسبت به تعمیق، ترویج و تبیین فضایل مولا امیرالمؤمنین علی(ع) تلاش کنند.

در ادامه حسین ظریف‌منش مدیرعامل بنیاد بین‌المللی غدیر ضمن تشریح وضعیت سیاسی کشور و لزوم شناخت عمیق ریشه‌ها و اصول معارف تشیع از مبلغین حاضر در این همایش خواست تا برای معرفی و شناساندن شخصیت های بزرگ عالم تشیع از جمله علامه سید شرف‌الدین عاملی(ره) به نسل جوان و دانشگاهی کشور تلاش نمایند.

در بخش دوم این همایش یکی از اساتید حوزه به ارائه مقاله‌ای درخصوص شخصیت علمی سید شرف‌الدین عاملی(ره) پرداخت.

در ادامه این همایش علمی آیت‌الله صدیقی امام جمعه موقت تهران و دبیرکل بنیاد بین‌المللی غدیر ضمن تبیین و تشریح فلسفه غدیر و قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید گفت: در جریان غدیر از سوی پیامبر(ص) برای همگان دستور تبلیغ آمده است.

وی گفت: باید این تبلیغ مورد تأکید پیامبر اسلام(ص) استمرار داشته باشد و پیامبر(ص) همه را مأمور به تبلیغ این امر مهم کرده‌اند.

وی با تأسی از آیه ابلاغ گفت: پیامبر خدا در روز واقعه غدیر فرمودند؛ «حاضران به غائبان و پدران به فرزندان این پیام مرا تا روز قیامت برسانند، یعنی اینکه نسل به نسل این پیام باید منتقل و منعقد شود و این گنج را به دیگران منتقل کنند، چون رسالت پیامبر رسالت تبلیغی بود ( و مابلغت رسالته..)

وی در ادامه گفت: فتنه گران در روز غدیر به دنبال ایجاد فتنه بودند که خداوند فرمود: « والله یعصمک من الناس» فلذا خداوند متعال پیامبر را از گزند فتنه ها نجات داد، این همان فتنه قدرت بود، فتنه تشنگان دنیا بود.

وی افزود: فتنه ۸۸ نیز برای قدرت بود، برای مردم نبود، برای خدمت نبود و خلاف جهت ولایت بود. مسأله موضوع قدرت است، این فضای سیاسی است که این فتنه ها را می آورد، همیشه فتنه ها برای تشنگان قدرت هست.

صدیقی افزود: جریان غدیر یک مکتب است، یک پرچم است، یک منشور حکومتی است. آنچه سرنوشت بشر را تا ابد معین می کند همان غدیر است، فلذا در روز غدیر نسخه عملیاتی اداره حکومت از سوی پیامبر معلوم شد.

وی ادامه داد: اگر مردم زیر پرچم ولایت باشند از حوادث و گمراهی‌های دین و دنیای خود مصون خواهند ماند، بنابراین اگر پرچم دست علی(ع) باقی مانده بود بشریت را به یک زندگی بی مرگ و به یک چشمه سیراب هدایت می‌کرد. لذا هرجا ولایت باشد آنجا نجات و هدایت است و هر جا خالی از ولایت باشد منشأ قدرت، گمراهی و ضلالت است. برای همین غدیر چون ترسیم کننده زندگی بشر، قانون بشر، اقتصاد بشر و دنیای بشریت است بیشترین اهمیت را دارد.

صدیقی افزود: علمای بزرگی مانند شیخ مفید،علامه امینی، شیخ طوسی و سایر علمای بزرگ تلاش فراوان کردند تا تشیع را محکم نگه دارند و آن را با تألیفات و مواضع خودشان زنده نگه داشتند. از جمله این علما فرهیخته که منشأ خدمات زیادی به عالم تشیع بوده، مرحوم میرحامد حسین هندی صاحب «عبقات الانوار فی أمامة ائمة الأطهار» است، امثال این عزیزان در تاریخ تشیع کم نیستند که اینطورعاشقانه برای ولایت خدمت کردند، در بین علما شیعه فراوان هستند کسانی که خالصانه برای احیاء تشیع خدمت کرده‌اند، تا اینکه به شیخ شرف الدین که «المراجعات» را تالیف کرد می‌رسیم. ما امروز به تربیت عالمانی همچون شیخ شرف‌الدین عاملی ها نیازمندیم تا بتوانیم با اتخاذ تدابیر لازم دین و دنیای مسلمانان را از گزند هجمه‌های فرهنگی و اقتصادی مستکبران عالم در امان نگاه داریم..