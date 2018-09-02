پیام تبریک سرلشکر جعفری به فرمانده کل ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی اعطای نشان" نصر" توسط فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) به امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در پیامی دریافت این نشان ارزشمند را به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل و آحاد غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

الحمد الله امروز ارتش پرصلابت جمهوری اسلامی به عنوان ارتشی کم نظیر در شایستگی های رزمی، با تکیه بر روحیه معنوی و انقلابی بیش از هر زمانی توانسته بعنوان یکی از اضلاع مهم و تاثیرگذار هندسه قدرت نظامی و دفاعی نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش خود را در اقتدار و عزت جمهوری اسلامی برجسته نماید و این مهم، جز با مجاهدتهای خالصانه و بی دریغ فرماندهانی انقلابی، مومن، ولایتمدار و کارآمد میسور نگردیده است و تاییدات فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) گواه این ادعاست و این بار نیز در اعطای نشان نصر به امیر سرتیپ خلبان شاه صفی که نشان از رضایتمندی معظم له نسبت به عملکرد جهادی و اقدامات درخور تحسین چندین ساله این امیر انقلابی و شجاع در راستای افزایش توان و اقتدار هوایی ایران اسلامی است، تجلی یافت و سند سرافرازانه دیگری بر پرونده پرافتخار ارتش جمهوری اسلامی افزوده گردید.

اینجانب دریافت این نشان را که موجبات مباهات برادران شما را در سپاه نیز فراهم آورده، به جنابعالی، فرماندهان و آحاد غیورمردان ارتش صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال مجد، عزت و توفیق روز افزون شما را تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) در راستای تحقق آرمانهای والای حضرت امام خمینی (ره) و تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) مسئلت می نمایم.

سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی