قطعات اتوبوس تولید داخل در حال ترخیص از گمرک هستند

عبدالهاشم حسن‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش تقاضای سفر با حمل و نقل عمومی جاده ای در پی گرانی بلیط هواپیما از یک سو و لزوم نوسازی ناوگان از طریق تولید اتوبوس جدید، تصریح کرد: در حال حاضر ضریب اشغال صندلی های اتوبوس در کشور حدود ۶۰ درصد است؛ بنابراین ظرف ۲ تا ۳ سال آینده به تولید اتوبوس جدید نیاز نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهمیه تردد حمل و نقل هوایی از کل مسافران در کشور کمتر از ۴ درصد است، ادامه داد: در حال حاضر با گرانی بلیت اتوبوس بین ۲ تا ۳ درصد مسافران هوایی به حمل و نقل جاده ای منتقل می شوند که بخش عمده ای از آنها، به خودرو شخصی رجوع خواهد کرد و درصد کمی از حمل ونقل عمومی (اتوبوس) بهره خواهند برد.

حسن نیا خاطرنشان کرد: در حالت نرمال مشکلی از این کمبود اتوبوس نخواهیم داشت که البته این موضوع، در کوتاه مدت تثبیت می‌شود؛ اما در درازمدت از آنجایی که سن ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای مسافری افزایش خواهد یافت و نیز سیاست دولت، نوسازی ناوگان است، عدم ترخیص قطعات اتوبوس از گمرکات از جمله گمرک شهریار باعث گرانی محصول نهایی (اتوبوس) و در نتیجه افزایش قیمت بلیت اتوبوس خواهد شد.

وی تاکید کرد: منتظریم قیمت قطعی ارز تخصیص یافته به حمل ونقل عمومی بار و مسافر مشخص شود. در آن حالت قیمت نهایی اتوبوس و کامیون را ارزیابی می کنیم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با بیان اینکه بخشی از قطعات اتوبوس و لاستیک خودروهای سنگین در حال ترخیص از گمرک هستند گفت: ما به عنوان مصرف کننده اصلی این کالاها در کشور از مجموعه گمرکات درخواست می کنیم تا این کالاها سریع تر ترخیص شوند.