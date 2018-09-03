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۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۰

معاون وزیر راه مطرح کرد:

قطعات اتوبوس تولید داخل در حال ترخیص از گمرک هستند

قطعات اتوبوس تولید داخل در حال ترخیص از گمرک هستند

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: بخش حمل و نقل به عنوان مصرف کننده نهایی قطعات خودروهای سنگین، خواهان تسریع در ترخیص این کالاها از گمرک است.

عبدالهاشم حسن‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش تقاضای سفر با حمل و نقل عمومی جاده ای در پی گرانی بلیط هواپیما از یک سو و لزوم نوسازی ناوگان از طریق تولید اتوبوس جدید، تصریح کرد: در حال حاضر ضریب اشغال صندلی های اتوبوس در کشور حدود ۶۰ درصد است؛ بنابراین ظرف ۲ تا ۳ سال آینده به تولید اتوبوس جدید نیاز نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهمیه تردد حمل و نقل هوایی از کل مسافران در کشور کمتر از ۴ درصد است، ادامه داد: در حال حاضر با گرانی بلیت اتوبوس بین ۲ تا ۳ درصد مسافران هوایی به حمل و نقل جاده ای منتقل می شوند که بخش عمده ای از آنها، به خودرو شخصی رجوع خواهد کرد و درصد کمی از حمل ونقل عمومی (اتوبوس) بهره خواهند برد.

حسن نیا خاطرنشان کرد: در حالت نرمال مشکلی از این کمبود اتوبوس نخواهیم داشت که البته این موضوع، در کوتاه مدت تثبیت می‌شود؛ اما در درازمدت از آنجایی که سن ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای مسافری افزایش خواهد یافت و نیز سیاست دولت، نوسازی ناوگان است، عدم ترخیص قطعات اتوبوس از گمرکات از جمله گمرک شهریار باعث گرانی محصول نهایی (اتوبوس) و در نتیجه افزایش قیمت بلیت اتوبوس خواهد شد.

وی تاکید کرد: منتظریم قیمت قطعی ارز تخصیص یافته به حمل ونقل عمومی بار و مسافر مشخص شود. در آن حالت قیمت نهایی اتوبوس و کامیون را ارزیابی می کنیم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با بیان اینکه بخشی از قطعات اتوبوس و لاستیک خودروهای سنگین در حال ترخیص از گمرک هستند گفت: ما به عنوان مصرف کننده اصلی این کالاها در کشور از مجموعه گمرکات درخواست می کنیم تا این کالاها سریع تر ترخیص شوند.

کد مطلب 4393134

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