کاهش واردات ربطی به تحریم ندارد/ عامل اصلی، شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد راستاد در نشست خبری گفت: هم اکنون واردات غیرنفتی از طریق بنادر به ۱۱.۷ میلیون تُن رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۶.۶ درصد کاهش داشه است. صادرات غیرنفتی ۲۲.۷ میلیون تُن است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش داشته است که البته از اعداد و ارقام مشخص می شود که در مدت مشابه امسال نسبت به سال گذشته صادرات غیرنفتی دو برابر واردات غیرنفتی به کشور است.

وی افزود: البته کاهش واردات غیرنفتی ارتباطی با تحریم ها ندارد و بیشتر این شرایط اقتصادی بازار در کشور است که باعث شده واردکنندگان در شش ماهه اول امسال کالای کمتری وارد کنند.

راستاد درباره آمار تخلیه و بارگیری کالاهای فله و مایع مثل مشتقات نفتی هم گفت: کل جابه جایی کالاهای فله و مایع در کشور در شش ماهه گذشته ۱۹.۸ میلیون تُن بوده که نسبت به سال گذشته ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است، اما در ترانزیت کالاهای فله و مایع با رسیدن به عدد یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۲۶ تُن نسبت به مدت مشابه پارسال ۴.۵ درصد رشد داشته ایم.

وی در ادامه این نشست خبری با اعلام برگزاری هفتادمین سالگرد روز جهانی دریانوردی در هفته آینده گفت: شنبه آتی دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی وارد کشور می شود و به دلیل حضور این مقام مسئول بین المللی و برنامه ریزی سازمان بنادر برای برگزاری، مراسم روز جهانی دریانوردی در هفته آینده به جای تاریخ رسمی این روز ـ که امسال در محرم و صفر قرار گرفته ـ، برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مراسم روز جهانی دریانوردی از نظر فعالان این حوزه اهمیت ویژه ای دارد گفت: با توجه به اینکه ایران دارای ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر ساحل است و در عین حال با داشتن ۱۱ بندر اصلی تجاری و ۶۰ بندر کوچک از نظر ظرفیت و ناوگان اقیانوس پیما جزء ۲۰ کشور اول جهان است، حضور دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی این امکان را به ایران می دهد که در شرایط جدید اقتصادی و تحریم های آمریکا کشور ما بتواند امکانات و ظرفیت های دریانوردی خود را در برابر چشم همگان به نمایش بگذارد.

راستاد افزود: هم اکنون ظرفیت بنادر کشور چیزی حدود ۲۲۰ میلیون تُن است و ناوگان دریانوردی ایران با داشتن ۱۰۰ هزار نفر دریانورد می تواند تا ۳۰۰ میلیون تُن انواع کالا را از طریق بنادر جمهوری اسلامی ایران وارد یا صادر کند.

رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: حضور دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در ایران برای کشور ما زمینه ساز میزبانی برگزاری موازی روز جهانی دریانوردی در سال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۱ میلادی است که به دلیل شرکت تمامی نمایندگان سازمان بین المللی دریانوردی در آن مراسم این اجلاس برای کشور و سازمان ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.