به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، رنو روپ که اصالتا از استونی و از بازیگران کهنه‌کار صحنه‌های نمایش برادوی بود، در ۸۰ سالگی درگذشت. این بازیگر که در برابر چهره‌هایی چون رکس هریسون، الن برستاین و ریچارد چمبرلین هنرنمایی کرده بود در خانه‌اش در نیویورک و پس از مدتی ایستادگی در برابر بیماری پارکینسون جان باخت.

وی نخستین بار در سال ۱۹۷۳ در نمایش «امپراتور هنری چهارم» در برادوی روی صحنه رفت و سال ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ از بازیگران نمایش «صدای موسیقی» یا «اشک‌ها و لبخندها» بر صحنه نمایش بود.

روپ در نمایش‌های دیگری چون «سونیا» در سال ۱۹۹۶ در نقش پسر تولستوی بازی کرده بود و از بازیگران نمایش «شایعه‌ها» در تور ملی نیل سایمون بود.

این بازیگر سابقه حضور در تلویزیون را هم داشت که بازی در مینی سریال «آدامز گزارش می‌کند» در سال ۱۹۷۶ از جمله آنها بود.

روپ سال ۱۹۳۷ در استونی متولد شد و کودکی اش در جنگ جهانی گذشت و توانست از اردوگاه زندانیان در آلمان جان سالم به درببرد.

وی در ۱۵ سالگی خود را به آمریکا رساند و در شیکاگو در رشته نمایش تحصیل کرد و تا زمان درگذشتش در همین زمینه کار کرد.