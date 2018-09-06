قیمت نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنج‌شنبه، با تضعیف قیمت دلار و وجود شواهدی مبنی بر تقاضای زیاد سوخت در آمریکا، قیمت نفت بالا رفت. این درحالی است که قیمت نفت در معاملات روز گذشته بیش از ۱ درصد سقوط کرده بود.

افزایش مناقشات تجاری بین چین و آمریکا و بحران‌هایی که اقتصادهای در حال ظهور جهان را در بر گرفته است، تردیدهایی را در مورد آینده تقاضای جهانی انرژی به وجود آورده است.

در هفته‌های اخیر سهام، اوراق قرضه و ارزهای اقتصادهای در حال ظهور، در پاسخ به بحران‌های مالی در ترکیه، آرژانتین، آفریقای جنوبی و ونزوئلا، سقوط کرده‌اند.

دلار امروز ۰.۱ درصد در برابر ارزهای مهم جهان افت کرد اما همچنان امسال ۳.۳ درصد تقویت شده است. پرواز سرمایه به خارج از بازارهای در حال ظهور به نفع دلار تمام شده است.

امروز قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت با ۳۹ سنت افزایش به ۷۷.۶۶ دلار رسید، اما همچنان بسیار پایین‌تر از قیمت روز سه‌شنبه است که به ۸۰ دلار نزدیک شده بود.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام آمریکا، ۱۲ سنت بالا رفت و به ۶۸.۸۵ دلار رسید.

بازارها در حال آماده شدن برای کاهش حدود ۱ میلیون بشکه‌ای صادرات ایران از ماه نوامبر هستند. از زمان اعلام تحریم‌های آمریکا در ماه می، قیمت‌های نفت ۳ درصد جهش کرده‌اند.

هفته گذشته میزان ذخایر نفت خام آمریکا در حالی افت کرد که تقاضای بالای سوخت، پالایشگاه‌ها را تشویق کرد تا تولید خود را افزایش دهند.

سازمان کشورهای صادرکننده سوخت هم چهارشنبه شب اعلام کرد تقاضای جهانی نفت خیلی زودتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد و تا آخر امسال به ۱۰۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.