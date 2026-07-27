به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی ایرانسل، مشترکان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با فعال‌سازی سرویس رومینگ و خرید بسته‌های تابستانی پیش از خروج از کشور، می‌توانند ضمن مدیریت هزینه‌های ارتباطی خود، از خدمات ارتباطی و بانکی داخل کشور، بدون نیاز به تغییر شماره تلفن همراه استفاده کنند.

مشترکان در طول سفر، علاوه بر برقراری تماس، ارسال پیامک و استفاده از اینترنت همراه، از خدماتی مانند دریافت پیامک‌های بانکی، رمزهای یک‌بارمصرف، خدمات اداری و سایر سرویس‌های مبتنی بر شماره تلفن همراه خود بهره‌مند می‌شوند.

در این طرح تابستانی، دو بسته ۱۴ روزه، به صورت بسته اینترنت و ترکیبی مکالمه و پیامک، در دسترس مشترکان قرار گرفته است. این بسته‌ها، از طریق سوپراپلیکیشن « ایرانسل‌من»، صفحه بسته‌های تابستانی رومینگ در وب‌سایت ایرانسل و کد دستوری #۳*۱۱۱۱*، قابل فعال‌سازی است.

بسته‌های تخفیفی تابستانی رومینگ ایرانسل، در صورت اتصال به ۲۲ اپراتور منتخب در ۱۲ کشور مقصد به شرح جدول زیر، قابل استفاده هستند. این بسته‌ها در کشورهای ترکیه، ارمنستان، عمان، گرجستان، قطر، کویت، آذربایجان، روسیه، عربستان سعودی، چین، تایلند و استرالیا، از طریق اپراتورهای تعیین‌شده در هر کشور ارائه می‌شوند که جزئیات آن در جدول زیر آمده است.

از مزایای سرویس رومینگ ایرانسل، می‌توان به بی‌نیازی از خرید سیم‌کارت در کشور مقصد، حفظ شماره تلفن همراه برای برقراری ارتباط در طول سفر، دسترسی به خدمات بانکی از جمله دریافت پیامک‌های بانکی، انجام تراکنش و کارت‌به‌کارت، استفاده از سامانه‌های اداری و حقوقی داخل کشور، خرید آنلاین شارژ و بسته‌های اینترنت و ترکیبی، پرداخت صورت‌حساب سیم‌کارت دائمی در زمان اقامت خارج از کشور و همچنین مقرون‌به‌صرفه بودن تعرفه‌های رومینگ ایرانسل نسبت به استفاده از سیم‌کارت‌های خارجی اشاره کرد.

بسته‌های رومینگ ایرانسل، قابلیت تمدید خودکار ندارند اما برای دفعات قابل فعال‌سازی هستند. همچنین، مشترکان می‌توانند باقی‌مانده اعتبار بسته‌های رومینگ خود را از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۶*۱۱۱۱* یا با مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، مشاهده کنند. بسته‌های اینترنت معمولی، در خارج از ایران و در زمان استفاده از رومینگ قابل استفاده نیستند.

فعال‌سازی خدمات رومینگ

برای استفاده از خدمات رومینگ، این سرویس باید پیش از خروج از کشور فعال شود. مشترکان ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۱*۱۱۱۱* یا از طریق سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، این سرویس را فعال کنند.

برای این منظور، کافی است در سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، به بخش «حساب من» مراجعه کرده و از قسمت «پروفایل»، وارد بخش «رومینگ» شده و سرویس رومینگ را فعال کنند. با خرید بسته‌های رومینگ پیش از خروج از کشور، سرویس رومینگ سیم‌کارت به‌صورت خودکار فعال می‌شود.

علاقه‌مندان به تهیه بسته‌های رومینگ تابستانی ایرانسل، برای مشاهده راهنمای کامل فعال‌سازی و تنظیمات رومینگ، عیب‌یابی، مزایا، کاهش هزینه‌های رومینگ و پرسش‌های متداول قبل، در طول و بعد از سفر، می‌توانند به بخش « هر آن‌چه باید در مورد رومینگ بدانید»، در صفحه رومینگ ایرانسل مراجعه کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین، امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.