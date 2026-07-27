کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر در سخنانی با اشاره به اولویتهای اصلی مجموعه انتظامی استان در سال جاری، اظهار داشت: برقراری امنیت پایدار و حفظ آرامش عمومی خط قرمز پلیس است و در همین راستا، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، با بهرهگیری از توان عملیاتی و برنامهریزیهای دقیق، توفیقات چشمگیری در حوزه مقابله با جرایم بهویژه سرقت حاصل شده است.
وی افزود: با اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و همچنین اجرای طرحهای عملیاتی هدفمند توسط همکاران سختکوش و ولایتمدار بنده در ردههای مختلف انتظامی، شاهد کاهش هشتدرصدی وقوع سرقت در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
فرمانده انتظامی لرستان در ادامه به ارتقای عملکرد در حوزه کشف سرقت اشاره کرد و گفت: علاوه بر کاهش وقوع، با اقداماتی که در حوزه اشراف اطلاعاتی و برخورد ضربتی با سارقان صورتگرفته، شاهد افزایش ۱۱ درصدی کشف سرقت نسبت به سال گذشته هستیم که این آمار نشاندهنده تحرک قاطع، مقتدرانه و سرعت عمل بالای پلیس در ردیابی و دستگیری متهمان است.
سردار هاشمیفر، با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی کارکنان انتظامی استان لرستان، تصریح کرد: این موفقیتها مرهون مجاهدت همکاران سختکوشم در صحنه و همچنین همراهی و مشارکت مردم فهیم استان است که با گزارشهای بهموقع خود، پلیس را در انجام وظایف یاری میرسانند.
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