استعدادیابی و رقابت در مسابقات تیراندازی با کمان بسیجیان سپاه فتح

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مسابقات و دوره آموزشی تیراندازی با کمان ویژه کارکنان و خانواده‌های بسیج سازندگی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت گرامیداشت فرمانده شهید امت و شهدای دانش‌آموز شجره طیبه میناب، با همکاری هیئت تیراندازی با کمان استان برگزار شد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این مراسم اظهار کرد: با وجود مسئولیت‌ها و مأموریت‌های گسترده بسیج سازندگی، توجه ویژه به حوزه رفاه، نشاط اجتماعی و ورزش کارکنان و خانواده‌های آنان، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

فرشاد پزشکپور با اشاره به تعامل سازنده میان هیئت تیراندازی با کمان و بسیج سازندگی افزود: خوشحالیم که این همکاری به صورت دوطرفه شکل گرفته و اعضای هیئت تیراندازی با کمان استان آمادگی کامل دارند تا در زمینه آموزش این رشته ورزشی با تمامی دستگاه‌ها، نهادها و مجموعه‌هایی که علاقه‌مند به توسعه این ورزش هستند، همکاری کنند.

وی هدف اصلی هیئت را استعدادیابی، گسترش ورزش تیراندازی با کمان و ایجاد فرصت برای حضور نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در این رشته مفرح عنوان کرد و گفت: توسعه ورزش همگانی و کشف استعدادهای برتر از مهم‌ترین برنامه‌های هیئت تیراندازی با کمان استان است.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان در ادامه از حمایت‌ها و همکاری‌های سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان قدردانی کرد و گفت: تعامل مناسب اداره‌کل ورزش و جوانان با هیئت، زمینه اجرای برنامه‌های مختلف را فراهم کرده است.

پزشکپور با اشاره به کمبود زیرساخت‌های تخصصی این رشته در استان تصریح کرد: در شأن ورزشکاران و ظرفیت‌های استان، امکانات و زیرساخت‌های مناسبی در حوزه تیراندازی با کمان وجود ندارد، اما امیدواریم این خلأ برطرف شده و شرایط لازم برای توسعه هرچه بیشتر این رشته در استان فراهم شود.

در پایان این برنامه، شرکت‌کنندگان پس از حضور در دوره آموزشی، در مسابقه تیراندازی با کمان به رقابت پرداختند و نفرات برتر با اهدای جوایز مورد تقدیر قرار گرفتند.