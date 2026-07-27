تیم والیبال ساحلی ایران فینالیست شد و سهمیه آسیایی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دو دیدار مرحله نیمه‌نهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی صبح امروز (دوشنبه پنجم مرداد) در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) در این مرحله مقابل قزاقستان دو صف آرایی کرد و با شکست دو بر صفر حریف ضمن کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی آسیا، به دیدار فینال راه یافت.

ملی پوشان کشورمان در این دیدار در دو ست متوالی و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۱ به پیروزی رسیدند.

در دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهایی تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) با قزاقستان یک روبرو شد و نتیجه را دو بر یک به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.

خاکی زاده و قلعه نوی در ست دوم ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند اما در ست‌های اول و سوم با امتیازهای ۲۱ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۳ مغلوب قزاقستان شدند تا در آخرین دیدار خود برای کسب مقام سومی مسابقات به مصاف قزاقستان دو بروند.

دیدارهای رده‌بندی و فینال مسابقات والیبال قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶ عصر امروز پیگیری خواهد شد.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان و نادر انصاری به عنوان سرپرست ملی‌پوشان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.