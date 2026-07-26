به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، منابع خبری اعلام کردند: ستون‌های آتش از مقر احزاب تجزیه‌طلب در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق به آسمان برخاسته است.

تاکنون جزئیاتی درباره علت این حادثه، میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است

