به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، منابع خبری اعلام کردند: ستونهای آتش از مقر احزاب تجزیهطلب در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق به آسمان برخاسته است.
تاکنون جزئیاتی درباره علت این حادثه، میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است
منابع خبری عراقی از برخاستن ستونهای آتش از مقر احزاب تجزیهطلب در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، منابع خبری اعلام کردند: ستونهای آتش از مقر احزاب تجزیهطلب در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق به آسمان برخاسته است.
تاکنون جزئیاتی درباره علت این حادثه، میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است
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