داروسازی دکتر عبیدی ۸۰ ساله شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، داروسازی دکتر عبیدی هشتادمین سال فعالیت خود را گرامی میدارد. هشت دهه نقشآفرینی در سلامت ایران که از سال ۱۳۲۵ و با پایهگذاری نخستین لابراتوار داروسازی کشور توسط دکتر غلامعلی عبیدی آغاز شد و امروز با تمرکز بر کیفیت، نوآوری و ارتقای سلامت انسانها ادامه دارد.
در ۸ دهه گذشته، داروسازی دکتر عبیدی با اتکا به دانش، استانداردهای کیفی و تعهد به سلامت جامعه، در کنار نسلهای مختلف بیماران، خانوادهها، پزشکان، داروسازان و فعالان نظام سلامت ایران است. در نتیجه این همراهی مستمر، اکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر از راهکارهای درمانی داروسازی دکتر عبیدی بهره میبرند.
۸۰ سالگی داروسازی دکتر عبیدی، تنها مرور یک گذشته پرافتخار نیست؛ بلکه فرصتی برای تاکید دوباره بر مسئولیتی است که در مسیر آینده سلامت بر عهده دارد. داروسازی دکتر عبیدی امروز با پشتوانه توسعه مداوم علمی و صنعتی خود، در ۱۴ حوزه درمانی، از جمله دیابت، بیماریهای قلبیعروقی و دیگر بخشهای کلیدی سلامت، به توسعه راهکارهای درمانی باکیفیت و قابل اتکا ادامه میدهد.
این مسیر ۸۰ ساله، حاصل تلاش نسلهایی از همکاران، متخصصان، پزشکان، داروسازان و همراهان نظام سلامت است که هر یک در شکلگیری و تداوم جایگاه داروسازی دکتر عبیدی نقش داشتهاند. به همین مناسبت، داروسازی دکتر عبیدی در سال جاری مجموعهای از برنامههای ارتباطی را با هدف گرامیداشت این میراث ارزشمند و ترسیم مسیر آینده اجرا خواهد کرد.
داروسازی دکتر عبیدی در آغاز دهه نهم فعالیت خود، همچنان بر این تعهد پایبند است: ارائه راهکارهای دارویی نوآورانه و اثربخش برای ارتقای سلامت جامعه و افزایش دسترسی مردم به محصولات با کیفیت.
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