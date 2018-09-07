کشف افسردگی با هوش مصنوعی

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مهم ترین مزیت و توانمندی این شبکه عصبی این است که افراد مشکوک به افسردگی برای استفاده از آن مجبور به پاسخ دادن به سوالاتی خاص نیستند و این شبکه تنها با ارزیابی و بررسی مکالمات روزمره افراد و حتی با بررسی متن صحبت های یک فرد در طول ۲۴ ساعت تعیین خواهد کرد که فردی افسرده هست یا خیر.

این اولین بار است که از چنین روش پیشرفته و کم دردسری برای شناسایی افرادی استفاده می شود که به بیماری روانی افسردگی مبتلا هستند. محققان می گویند روش مذکور مبتنی بر تکنیکی موسوم به مدل سازی متوالی است که در قالب آن فرایند رفتاری فرد با استفاده از صدا یا متن و با تنها استفاده از ۱۴۲ جمله قابل بررسی و تحلیل است.

این شبکه هوش مصنوعی بر مبنای اطلاعاتی که به تدریج از نمونه های مختلف مورد بررسی جمع آوری می کند، ارتقا می یابد و می تواند با دقت بیشتری افراد افسرده را شناسایی کند. الگوی یادشده تا بدان حد دقیق است که می تواند برای شناسایی کلماتی خاص و همین طور الگوهای ویژه گفتاری که نشان دهنده افسردگی است، به کار رود.

شبکه هوش مصنوعی یادشده نشان می دهد که افراد مبتلا به افسردگی آهسته تر از افراد عادی سخن می گویند و کلمات را با فاصله نسبتا زیادی از یکدیگر ادا می کنند.

سپس از مدل یادشده برای تعیین قطعی اینکه فرد به افسردگی مبتلاست یا خیر استفاده می شود. دقت این مدل فعلا ۷۷ درصد است که امید می رود در آینده افزایش یابد.