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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰:۵۷

سرپرست جمعیت هلال احمر آزادشهر خبر داد:

سقوط جوان ۱۸ ساله از آبشار «شیرآباد» آزادشهر

سقوط جوان ۱۸ ساله از آبشار «شیرآباد» آزادشهر

آزادشهر- سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان آزادشهر با بیان این که جوان ۱۸ ساله از آبشار «شیرآباد» سقوط کرد، گفت: عملیات امدادرسانی به این فرد آسیب‌دیده انجام شد.

داوود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۴۴ پنجشنبه یک جوان ۱۸ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه‌ سر و ستون فقرات شد.

وی افزود: فرد حادثه‌دیده از ارتفاعی در نزدیکی آبشار اول شیرآباد سقوط کرده بود، بعد از تماس با اورژانس بر حسب نیاز و به منظور پشتیبانی عملیاتی، یک ‌تیم امداد و نجات از جمعیت هلال احمر شهرستان آزادشهر به محل اعزام شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان آزادشهر خاطرنشان کرد: بر اثر ضربه وارد شده به سر، ستون فقرات مصدوم و احتمال آسیب های بعدی، اقدامات پیش بیمارستانی و تثبیت برای وی انجام و به منظور اعزام به مرکز درمانی به محل ایمن منتقل شد.

خاتمی در پایان بیان کرد: مصدوم حادثه پس از انتقال به منطقه امن توسط عوامل امدادی اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت.

کد مطلب 4396170

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