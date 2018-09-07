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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۲۴

واکنش العبادی به ناآرامی‌های شب گذشته بصره

واکنش العبادی به ناآرامی‌های شب گذشته بصره

نخست وزیر عراق به ناآرامی های شب گذشته بصره که دو کشته و ۴۵ زخمی برجای گذاشت، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق به حوادث شب گذشته بصره که دو کشته و ۴۵ زخمی برجای گذاشت واکنش نشان داد.

حیدر العبادی اعلام کرد: از جوانان دوست داشتنی بصره و شهروندان مسالمت جو بصره که در کنار نیروهای امنیتی ما برای حمایت از بصره قرار گرفتند، تمجید می کنم.

از سوی دیگر قیس الخزعلی دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق در واکنش به حوادث بصره گفت: ما فرصت را از کسانی که بخواهند ما را به عرصه درگیری های داخلی بکشانند، خواهیم گرفت.

وی اعلام کرد: ما در سطح شجاعت بزرگ تر از شجاعتی که علیه داعشی ها ایستادیم در گرفتن فرصت از کسانی که قصد دارند ما را به سوی کشمکش و درگیری داخلی و بر هم زدن اوضاع بکشانند، قرار داریم.

کد مطلب 4396197

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