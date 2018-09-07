ترامپ آرزوی تسخیر خاورمیانه را به گور خواهد برد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران، اظهار داشت: خدای متعال فساد را دوست ندارد چراکه فساد نمی تواند روی زمین باقی بماند و از بین رفتنی است.

وی با اشاره به رابطه میان تولید و دین گفت: دین برای این است که جامعه ای زندگی کند و حیات مادی داشته باشد؛ هدف زندگی یعنی رسیدن به کمال. دین بدون ماده، دنیا و وسائل معیشتی به جایی نمی رسد و تحقق پیدا نمی کند؛ پس اگر تولید ضربه بخورد، دین ضربه خواهد خورد، یعنی مردم دین را رها می کنند. افراد کمی هستند که با یک نان و خرمایی به یاد خدا باشند و روزگار را طی کنند.

امامی کاشانی تصریح کرد: جامعه متدین اگر کشاورزی و تولید نداشته باشد، یعنی دین از میان آنها رفته است. این جا اهمیت مساله اقتصاد، تولید و کشاورزی معلوم می شود.

امام جمعه موقت تهران گفت: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال جنگ با ما هستند اما ما گویا نمی دانیم در شرایط جنگ به سر می بریم.

وی افزود: برنامه ریزی و مدیریت درست و پیگیری روش‌هایی که بشود ملت ایران را از مشکلات موجود بیرون آورد، لازم است؛ این وظیفه همه قواست تا بتوانند کشور را از این ناآرامی ها و تلاطم‌ها به ساحل آرامش برسانند.

امامی کاشانی با اشاره به گناه گرانفروشی و احتکار گفت: گرانفروشی و یا احتکار کردن، خیانت به مردم است. من به همسر و فرزندان این افراد توصیه می کنم، این پولی که در می‌آید، حرام است. اجازه ندهید که چنین فرد مفسدی، به زندگی ادامه دهد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جنگ رسانه ای دشمن گفت: جنگ رسانه ای را دشمن به وجود آورده است تا در مردم اضطراب و التهاب ایجاد کند، یعنی مردم را از نظام جدا سازد.

امامی کاشانی تصریح کرد: رئیس جمهور آلوده و بی خرد آمریکا گفته من روزی که وارد کاخ سفید شدم، گفتم چقدر زمان می خواهیم تا خاورمیانه را تسخیر کنیم. خاورمیانه فقط ایران نیست بلکه کشورهای دیگر اسلامی هم هستند.

وی افزود: همانطور که ۴۰ سال دنبال این کار(تسخیر خاورمیانه) بودند و به جایی نرسیدند، این بار هم به جایی نمی رسند. آقای ترامپ و همراهانش این آرزو را به زودی به گور خواهند برد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه باید جلوی اشاعه بدبینی را گرفت، گفت: این وظیفه رسانه هاست. امروز دشمن در حال آلوده کردن فضای مجازی است؛ مثلا وقتی به قوه مجریه می رسند می گویند قوه مجریه چنین و چنان است؛ به قوه قضاییه که می رسند، می گویند دانه درشت ها را رها کرده اند.

وی اضافه کرد: می خواهند مردم را از سه قوه دور کنند؛ این، جنگ رسانه ای است. اگر رهبری هم بخواهند خوب حرف بزنند، حرف ایشان را گوش نمی کنند، پس نظام را باید کنار گذاشت و با آن خداحافظی کرد.

امامی کاشانی تصریح کرد: تمام تلاش و فکر دشمن همین است که چنین مسائلی را در اذهان جا بیاندازد؛ این در حالیست که کارهای بسیار خوبی از همه قوا وجود دارد اما ممکن است در جایی مشکلی هم وجود داشته باشد؛ مشکل را باید با مطالعه و کار شبانه روزی و انگیزه بالا رفع کرد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: دشمن دارد با همین فضا، گرانی و بدبینی ایجاد می کند. باید ویروس بدبینی را کنار گذاشت.

وی افزود: ترامپ خبیث می گوید اینکه عده‌ای عمل دولت را مورد اعتراض قرار می‌دهند، یعنی جمهوری اسلامی در حال سقوط است. در این شرایط میوه فروشی که گران فروشی می‌کند و محتکری که کالا احتکار می‌کند، در واقع به کشور و به جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند.

امامی کاشانی تصریح کرد: البته انتقاد کردن، مطلب را گفتن و راه حل نشان دادن، خوب است. دانشگاهیان، فرهیختگان و همه کسانی که به امور اقتصادی تسلط دارند، باید راه را نشان دهند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: مدیران، روسا، اساتید، شاگردان و دانش آموزان! امروز نظام جمهوری اسلامی همانند امام حسین(ع) غریب است و دنیا علیه آن قیام کرده است؛ آن راهی که رهبر انقلاب تاکید کرده اند را بروید؛ در این صورت، کِشتی انقلاب از مشکلات و امواج دریا، به سر منزل مقصود خواهد رسید.

وی تاکید کرد: همه باید کوشش کنند؛ همه باید اخلاص داشته باشند. راه، همان راهی است که رهبرانقلاب می‌فرمایند؛ راه، همین است و غیر از این راهی وجود ندارد. هر کسی بگوید راه، غیر از این است، اشتباه می کند.