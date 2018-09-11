سیاست غرب «دیپلماسی نامتوازن» در منطقه است

محمدرضا باقری معاون اسبق وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت توجه به دیپلماسی متوازن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اظهارداشت: برای ورود به این مطلب مقدمه ای را لازم می‌دانم مطرح کنم و آن اینکه، دیپلماسی انواعی دارد، دیپلماسی عمومی یا غیر رسمی، ایدئولوژیک، نظامی، اقتصادی و دیگر موارد، ولی آنچه در این میان به عنوان یکی از مهمترین انواع دیپلماسی در دنیای امروز مطرح و کاربردی است، دیپلماسی متوازن است، دنیای غرب و به خصوص آمریکایی‌ها دنیایی خشن و وحشی را نه تنها در عرصه های سیاسی و امنیتی بلکه در عرصه اقتصادی هم بوجود آوردند.

وی گفت: حداقل تاریخ یک سده اخیر بیانگر خوی غارت‌گرانه این کشورها بوده و هست، اینها همیشه خواهان این بودند که دیپلماسی خودشان را به عنوان دیپلماسی یکجانبه و غالب بر دیگران تحمیل کنند و کاری که در طول تاریخ انجام دادند دقیقا مصداق این ضرب المثل عرب ها است که می گوید «فَرِّق تَسود»، یعنی تفرقه بیانداز و حکومت کن. اینها کشورهای مختلف و همسایه ها را به جان هم می اندازند و از این اختلاف و افتراق میان کشورها به سود خود نه تنها در زمینه های سیاسی امنیتی استفاده می کنند بلکه به غارت آنها به معنای واقعی کلمه می پردازند.

باقری ادامه داد: ما شش کشور عرب حوزه خلیج فارس داریم که همه اینها اختلافات عدیده و ریشه داری با یکدیگر دارند، از طرفی دنیای غرب و آمریکا هم اختلافاتی را میان آنها ایجاد کرده و موجبات افزایش درگیری‌ها میان آنها را بوجود آورده است، این نقشه واضح غرب برای کشورهای حاشیه خلیج فارس است که همواره این کشورها را درگیر اختلافات داخلی خود نگهدارد تا بتواند بر آنها سلطه داشته و از این طریق منافع خود را تامین کند.

معاون اسبق وزیر امور خارجه بیان کرد: غربی ها و قدرت های برتر در جهان، حالا چه در گذشته فرانسوی‌ها و چه امروز آمریکایی‌ها، خواستار یک دیپلماسی متوازن در جهان و به خصوص در منطقه ما نبوده و نیستند، از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران خواهان برقراری و گسترش روابط با همه مناطق و کشورهای جهان با اولویت کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه ای و همسایه است.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم عدم توازن و بی توجهی به کشورهای دیگر و دخالت در امور داخلی آنها بر خلاف قانون اساسی و اصول سیاست خارجی ما است، این مساله بر خلاف نکته ای است که علیه ما تبلیغ می شود و ایران را به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها متهم می کنند. ایران نه تنها از این موضوع حذر می کند بلکه دیگران را هم از این امر باز می دارد.

باقری افزود: در مذاکرات سران سه کشور ضامن سوریه در تهران، به این موضوع اشاره شد که در امور داخلی سوریه دخالت نشود و بیگانگان بدون درخواست و تقاضای دولت رسمی سوریه در آن کشور دست به اقدامی نزنند. ایران هم در طول این مدت بنا به خواست رسمی دولت آن کشور در سوریه حضور دارد و کمک های مستشاری خود را ارائه کرده است.

سفیر اسبق ایران در سوریه گفت: بنابراین ما قائل به این هستیم که باید یک نوعی از توازن را در روابط با کشورها و ملت ها بوجود آوریم که این توازن را موجب آرامش و امنیت بیشتر منطقه و جهان می دانیم و این را دیپلماسی متوازن می نامیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آن اصطلاح رایجی که در عرصه دیپلماسی مطرح است تحت عنوان «بُرد-بُرد» دقیقا همین دیپلماسی متوازنی است که در آن دو طرف از یکدیگر بهره می برند، ما از آنها انتفاع خود را تامین می کنیم و آنها هم از ما متقابلا به دنبال تامین منافع خود هستند و این یک ارتباط دو سویه و در عُرف دیپلماتیک پذیرفته شده است.