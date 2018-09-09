تثبیت امنیت و ماندگاری نظام اسلامی یادگار خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شنبه شب در یادواره سرداران و ۱۱۲ شهید پایگاه ویژه مقاومت بسیج مهدیه سنندج اظهار داشت: هستی و وجود ما اگر در نهایت با شهادت فدای انقلاب شود ارزشش را دارد و وظیفه ما در این عصر این است که کاری کنیم تا شهدا از رفتار و کردار ما راضی باشند.

وی افزود: آرمان شهدا در دوران جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی، استکبارستیزی بود و طبیعتا اگر ما امروز دست دوستی به دشمن یا همان آمریکا بدهیم و استکبارستیزی را فراموش کنیم، قطعا شهدا از دست ما راضی نخواهند بود.

رئیس مجمع اساتید بسیج کشور با بیان اینکه باید خوابش را ببینیم که آمریکا نجات بخش ما باشد و آمریکا جز ریشه کنی اسلام و انتقام گیری از مردم ما به دنبال هیچ چیزی نیست، ادامه داد: آمریکایی که روزی از ملت ما حق توحش می گرفت اکنون باید نظاره کند که ملت ما به واسطه انقلابش الگوی جهان شده است.

زاکانی یادآور شد: امروز امریکایی ها به دنبال این هستند با تشدید تحریم و ایجاد زمینه نارضایتی در جامعه مردم را از حاکمیت و نظام جدا کنند و با ایجاد ناامنی شرایط را به سمتی ببرند که خواب ۴۰ ساله ای که برای آنها تعبیر نشده بود را با مواجهه با حاکمیت توسط مردم تعبیر کنند.

وی در ادامه گفت: از ابتدای انقلاب ما با امریکایی ها مواجهه های زیادی داشته ایم که در ۱۰ سال اول انقلاب، جنگ سخت را تجربه کردیم و از سال ۶۷ نیز امریکایی ها دومین مرحله اقداماتی خود را دنبال کردند و تحت عنوان جنگ نرم تا امروز این حرکت را ادامه داده اند.

عضو کمیته سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی افزود: در دهه ۷۰ نیز با ایجاد شکاف و نفاق در بین مسئولان یک تجربه جدید را به ما تحمیل کردند و با انتصابی کردن و انتخابی کردن مسئولان و یک مدیریت دوگانه به دنبال برهم زدن صحنه مدیریتی کشور بودند.

زاکانی در ادامه اظهارداشت: آمریکایی ها همچنین در سال ۸۸ مردم را در مقابل هم قرار دادند و در فتنه رخ داده شرایط را جوری دنبال کردند که تجربه آن شرایط اگر در هر کشور دیگری اتفاق افتاده بود منجر به سرنگونی آن کشور می شد که خوشبختانه باز هم امریکایی ها ناکام ماندند و بعد از ایام سال ۸۸ نیز با تشدید تحریم و تشدید جنگ اقتصادی مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کردند که با وجود اینکه ما آسیب خوردیم اما توانستیم مسیر خود را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: در ادامه کارشکنی ها با تصمیم امریکایی ها برای ایجاد یک اختلال امنیتی در غرب آسیا با هدفگذاری ایران اسلامی و با آغاز جنگ از سوریه با اعلام اینکه این کار نزدیک به ۳۰ سال زمان خواهد برد تا جنگ مذهبی به پایان برسد رو به رو شدیم که با توان مقاومت ظرف پنج سال پرونده اش بسته شد و امریکایی ها بار دیگر طعم شکست را با هزینه هفت هزار میلیارد دلاری از مقاومت چشیدند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امروز هم امریکایی ها به دنبال این هستند که با تشدید تحریم و ایجاد زمینه نارضایتی در جامعه مردم را از حاکمیت و از نظام اسلامی جدا کنند و با ایجاد ناامنی شرایط را به سمتی ببرند که خواب ۴۰ ساله ای که برای آنها تعبیر نشده بود را با مواجهه با حاکمیت توسط مردم تعبیر کنند و این آن چیزی است که در صحنه عمل دارد اتفاق می افتد.

زاکانی در ادامه گفت: آنها برای این موضوع تمام ابعاد ماجرا را هم دیده اند، از ابعاد رسانه ای و تشدید فشار روانی تا ابعاد اقتصادی و مشکلات متعددی که برای همه ما ملموس است تا ایجاد شرایط ناامنی که این استان در این ایام به خودش دید و ۱۱ شهید را چندی قبل تقدیم درگاه الهی نمود.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: دشمن کارش دشمنی است و چیزی جز این انتظار نیست اما ما تجربه موفق مقابله با امریکایی ها را در صحنه های مختلف داریم و این جلسه بواسطه یادگاران دفاع مقدس و شهدایی است که ماحصلش تثبیت امنیت و ماندگاری نظام اسلامی است که ما از آن بهره مند هستیم.