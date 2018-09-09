توضیح جهرمی در مورد پوشیدن شلوار جین/با همین لباس بین مردم می روم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی صبح امروز در برنامه تلویزیونی حالا خورشید در پاسخ به دلیل پوشیدن تی شرت و شلوار جین در محل کارش و انتقاداتی که به وی در این زمینه وارد شد، توضیح داد.

وی افزود: عده ای درصدد ایجاد فازی هستند و ما هر کاری می کنیم می گویند برای آینده برنامه دارد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای آنکه بخواهیم چیزی را خراب کنیم بر آن تگ می زنیم گفت: خوشبختانه همیشه تلاش کرده ام در زندگی، خودم باشم و به همین دلیل بین مردم می روم فوتبال بازی می کنم و در جامعه مانند سایر مردم زندگی می کنم تا ثابت کنم که مردمی هستم.

وی گفت: دیگرانی که نمی خواهند و یا گزینه شان نمی تواند بین مردم برود شروع به گفتن این حرف ها می کنند و تگ سیاسی به عملکرد ما می زنند.

جهرمی با بیان اینکه در روزهای عادی موظفم در دفتر وزارت ارتباطات به صورت رسمی لباس بپوشم گفت: اما در روزهای غیرعادی با همین گونه لباس در بین مردم حاضر می شوم.

وی در مورد حضور کیمیا علیزاده در دفتر وزارت ارتباطات و پوشش خود در این دیدار گفت: این دیدار غیررسمی بوده و از آنجایی که آقای دکتر صالحی امیری از من خواست به عنوان وزیر معین استان البرز با کیمیا علیزاده دیدار داشته و از مشکلات پیش آمده از وی دلجویی کنم، این دیدار رقم خورد.

جهرمی تاکید کرد: بنا نبود دیدار رسانه ای شود اما عکسی توسط یکی از دوستان ما در یکی از شبکه های اجتماعی درج پیدا کرد و این حرف و حدیث ها را به وجود آورد.

وی با تاکید بر اینکه در زمان های غیر رسمی با همین تیپ در بین مردم حاضر می شوم، گفت: هفته ای دو بار با معاونان وزارت ارتباطات فوتبال بازی کرده و ورزش شنا را دنبال می کنیم.

آذری جهرمی ادامه داد: کسانی که این حرف ها را می زنند لنز سیاسی چشمان شان را عوض کنند و به کسی که در بین مردم می رود و مردمی است تگ سیاسی نزنند.