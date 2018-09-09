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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳

توضیح جهرمی در مورد پوشیدن شلوار جین/با همین لباس بین مردم می روم

توضیح جهرمی در مورد پوشیدن شلوار جین/با همین لباس بین مردم می روم

وزیر ارتباطات در مورد بازتاب پوشیدن تی شرت و شلوار جین در محل کارش گفت: عده ای ما هر کاری می کنیم می گویند برای آینده برنامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی صبح امروز در برنامه تلویزیونی حالا خورشید در پاسخ به دلیل پوشیدن تی شرت و شلوار جین در محل کارش  و انتقاداتی که به وی در این زمینه وارد شد، توضیح داد.

وی افزود: عده ای درصدد ایجاد فازی هستند و ما هر کاری می کنیم می گویند برای آینده برنامه دارد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای آنکه بخواهیم چیزی را خراب کنیم بر آن تگ می زنیم گفت: خوشبختانه همیشه تلاش کرده ام در زندگی، خودم باشم و به همین دلیل بین مردم می روم فوتبال بازی می کنم و در جامعه مانند سایر مردم زندگی می کنم تا ثابت کنم که مردمی هستم.

وی گفت: دیگرانی که نمی خواهند و یا گزینه شان نمی تواند بین مردم برود شروع به گفتن این حرف ها می کنند و تگ سیاسی به عملکرد ما می زنند.

جهرمی با بیان اینکه در روزهای عادی موظفم در دفتر وزارت ارتباطات به صورت رسمی لباس بپوشم گفت: اما در روزهای غیرعادی با همین گونه لباس در بین مردم حاضر می شوم.

وی در مورد حضور کیمیا علیزاده در دفتر وزارت ارتباطات و پوشش خود در این دیدار گفت: این دیدار غیررسمی بوده و از آنجایی که آقای دکتر صالحی امیری از من خواست به عنوان وزیر معین استان البرز با کیمیا علیزاده دیدار داشته و از مشکلات پیش آمده از وی دلجویی کنم، این دیدار رقم خورد.

جهرمی تاکید کرد: بنا نبود دیدار رسانه ای شود اما عکسی توسط یکی از دوستان ما در یکی از شبکه های اجتماعی درج پیدا کرد و این حرف و حدیث ها را به وجود آورد.

وی با تاکید بر اینکه در زمان های غیر رسمی با همین تیپ در بین مردم حاضر می شوم، گفت: هفته ای دو بار با معاونان وزارت ارتباطات فوتبال بازی کرده و ورزش شنا را دنبال می کنیم.

آذری جهرمی ادامه داد: کسانی که این حرف ها را می زنند لنز سیاسی چشمان شان را عوض کنند و به کسی که در بین مردم می رود و مردمی است تگ سیاسی نزنند.

کد مطلب 4398098

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