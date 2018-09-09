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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

شمار کشته شدگان زلزله ژاپن به ۳۷ نفر افزایش یافت

شمار کشته شدگان زلزله ژاپن به ۳۷ نفر افزایش یافت

آخرین گزارش ها از وقوع زلزله روز پنجشنبه ژاپن از افزایش میزان تلفات آن به ۳۷ کشته حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، مقامات استان «هوکایدو» ژاپن در آخرین گزارش از زلزله روز پنجشنبه در این منطقه اعلام کردند که شمار تلفات آن به ۳۷ کشته رسیده است. 

بر اساس این گزارش همچنین شمار مفقود شدگان نیز به ۲۰ نفر افزایش پیدا کرده است. 

در حادثه زمین لرزه ۶.۷ ریشتری بامداد پنجشنبه گذشته (به وقت محلی) در شهر «ساپورو» واقع در استان «هوکایدو» ژاپن تعداد زیادی از منازل مسکونی و ساختمان ها در این منطقه تخریب شده است.

از زمان وقوع زلزله  ۴۰ هزار نفر متشکل از نیروهای دفاع شخصی ژاپن (ارتش)، پلیس و آتش نشانی و ۷۵ فروند بالگرد در حال امدادرسانی به آسیب دیدگان این حادثه بوده و هستند.

کد مطلب 4398206
شقایق لامع زاده

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