به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق دقایقی پیش وارد استان بصره شد.

بر اساس این گزارش، العبادی در بدو ورود خود به استان بصره اعلام کرد که هرگونه تعرض به کنسولگری ها و هیأت های دیپلماتیک در این کشور کاملا مردود است.

نخست وزیر عراق همچنین در خصوص اعزام نیروهای امنیتی بیشتر به استان بصره گفت: این اقدام بنا به درخواست استانداری بصره انجام شد.

العبادی همچنین گفت: ما به بصره آمدیم تا مصوبات هیأت دولت در خصوص این استان را عملیاتی سازیم.

وی همچنین اظهار داشت: بدون شک در سایه عدم برقراری امنیت در بصره، خدمات رسانی نیز میسر نخواهد بود.