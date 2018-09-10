به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جودی دنچ بازیگر کهنه‌کار بریتانیایی با دریافت جایزه آیکون طلای زوریخ تجلیل می‌شود.

این بازیگر برنده اسکار قرار است راهی این جشنواره شود تا هم جایزه‌اش را بگیرد و هم فیلم جدیدش «جوآن قرمز» را معرفی کند.

این بازیگر که از سابقه کاری طولانی روی پرده سینما و بر صحنه نمایش برخوردار است بازیگر فیلم‌های متعددی بوده که «ویکتوریا و عبدل»، «فیلومنا» و «خانم براون» از جمله آنها هستند. وی ایفاگر نقش شخصیت «اِم» در فیلم‌های جیمز باند هم بوده است.

در فیلم «جوآن قرمز» ساخته تروِر نان او در نقش جوآن استنلی ظاهر شده که از یک دوره بازنشستگی آرام لذت می‌برد اما با ام‌آی ۵ به مشکل برمی‌خورد و به جمع‌آوری اطلاعات برای روسیه کمونیستی متهم می‌شود. در این فیلم سوفی کاکسون بازیگر «کینگزمن» در نقش جوآن جوان ظاهر شده است.

دنچ جایزه اسکار و بفتا را برای ایفای نقش ملکه الیزابت در فیلم «شکسپیر عاشق» دریافت کرد.

او به جز آن ۶ بار نامزدی اسکار را کسب کرده و به همین دلیل از نظر دست‌اندرکاران جشنواره فیلم زوریخ به خودی خود یک آیکون یا نماد سینما محسوب می‌شود.

جشنواره فیلم زوریخ هفته پیش دونالد ساترلند را به عنوان دریافت کننده جایزه یک عمر دستاورد هنری امسال معرفی کرد.

چهاردهمین دوره جشنواره فیلم زوریخ از ۲۷ سپتامبر تا ۷ اکتبر (۵ تا ۱۵ مهر) برگزار می‌شود.