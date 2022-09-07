به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ادی ردمین بازیگر برنده اسکار در هجدهمین جشنواره فیلم زوریخ جایزه چشم طلایی این جشنواره را می‌گیرد.

این جایزه ۲۵ سپتامبر و پیش از این که فیلم «پرستار خوب» ساخته توبیاس لیندهولم اولین نمایش اروپایی خود را تجربه کند، به وی اهدا می‌شود. ردمین در این فیلم در نقش پرستاری دیده می‌شود که تهدیدی مرگبار برای بیمارانش است. وی همچنین در یک مستر کلاس جشنواره شرکت می‌کند.

جشنواره زوریخ از ردمین به عنوان یکی از بازیگران شاخص نسل خودش یاد کرد که تقریبا همه مردم وی را با شخصیت نیوت اسکامندر از مجموعه فیلم های فانتزی «جانوارن شگفت‌انگیز» می‌شناسند. جماعت هنری هم وی را از درام‌های چالش‌برانگیزتری مانند «محاکمه شیکاگو ۷» و «تئوری همه چیز» به یاد دارند. وی برای بازی در این فیلم آخری که در نقش استیون هاوکینگ ظاهر شد در سال ۲۰۱۴ اسکار بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد.

مدیر هنری جشنواره زوریخ از ردمین به عنوان یکی از بازیگران همه‌کاره سینمای معاصر یاد کرد و افزود: وی شخصیت‌هایی را که بر پرده می‌آورد با عمق کمیاب انسانی تصویر و تماشاگر را مجذوب خود می‌کند. ردمین در سال ۲۰۰۷ با فیلم «وقار وحشی» که به عنوان فیلم افتتاحیه زوریخ انتخاب شده بود در کنار جولیان مور دیده شد. در آن زمان او تازه واردی در دنیای سینما بود و حالا به عنوان یک بازیگر برنده اسکار شناخته می‌شود.

در «پرستار خوب»‌ ردمین در نقش چارلز کانن پرستاری ظاهر شده که به «فرشته مرگ» معروف شد. وقتی وی وارد بخش آی‌سی‌یوی بیمارستان می‌شود به عنوان یک پرستار متفکر و همدل شناخته می‌شود اما وقوع چندین مرگ مرموز، وی را در نهایت به عنوان مظنون اصلی مطرح می‌کند.

این فیلم برمبنای رویدادهای واقعی ساخته شده و لیندهولم نامزد جایزه اسکار، کارگردانی آن را برعهده داشته است. کریستی ویلسون- کرنز فیلمنامه‌نویس نامزد اسکار، فیلمنامه این فیلم را نوشته است. جسیکا چستین بازیگر برنده اسکار دیگر بازیگر این فیلم است.

بازی در «دختر دانمارکی»، «هفته‌ای که با مریلین گذراندم» و موزیکال «بینوایان» ‌از دیگر تجربه‌های سینمایی ادی ردمین است.

این بازیگر اکنون ۴۰ ساله از وقتی خیلی جوان بود روی صحنه رفت و در نمایش «اولیور» به کارگردانی سم مندس در وست‌اند لندن بازی کرد. او به سرعت وارد سینما شد و کارش را با بازی در فیلم‌هایی چون «الیزابت اول» با بازی هلن میرن و جرمی آیرونز در سال ۲۰۰۵ و «چوپان خوب» رابرت دنیرو در سال ۲۰۰۶ شروع کرد.

ردمین با نمایش‌های «قرمز» از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ و «ریچارد دوم» از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ روی صحنه تئاتر بود و برای «قرمز» جایزه تونی بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک نمایش را دریافت کرد.

پیش از وی آیریس بربن، کریستن استورات، جیک جیلنهال، جان مالکوویچ، هلن هانت و اولیویا کولمن این جایزه را دریافت کرده‌اند.

هجدهمین دوره جشنواره فیلم زوریخ از ۲۲ سپتامبر تا ۲ اکتبر (۳۱ شهریور تا ۱۰ مهر) برگزار می‌شود.