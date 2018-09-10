حجت الاسلام عادل رویوران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرار است همایش مشترکی میان هیئت های مذهبی شهرهای آبادان و خرمشهر و تنومه و بصره عراق در خرمشهر برگزار شود تا طی آن از اتفاقات اخیر و تفرقه میان شیعیان دو کشور اعلام برائت شود.

وی افزود: در این همایش یک روزه که با هماهنگی کانون مداحان و هیئت‌های مذهبی برگزار می شود، قرار است شیوخ و طوایف عشایر عرب نیز در این همایش شرکت کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر با بیان اینکه تاریخ برگزاری همایش تاکنون تعیین نشده است، توضیح داد: جلسه ای با محوریت برگزاری همایش مشترک هیئت‌های مذهبی خرمشهر و عراق در فرمانداری خرمشهر برگزار شد و قرار است که هماهنگی های لازم با شورای تامین انجام و موارد امنیتی لحاظ شود که پس از انجام هماهنگی های لازم، تاریخ برگزاری همایش تعیین خواهد شد.

وی با اشاره به علت برگزاری این همایش در خرمشهر گفت: به علت اینکه امکان تردد بدون ویزا به منطقه آزاد اروند برای عراقی ها فراهم است اما سفر به کشور عراق برای ایرانیان نیاز به فراهم کردن پیش زمینه است، مقرر شد این همایش در خرمشهر برگزار شود.

رویوران با بیان اینکه در برگزاری این همایش، خنثی سازی توطئه فتنه گران دنبال می شود، گفت: در اتفاقات اخیر حماسه اربعین نشانه گرفته شده است و عاملان این توطئه عوامل وابسته به رژیم سعوی و اسرائیل هستند که با برگزاری این همایش ضمن اعلام برائت می توان همبستگی میان شیعیان ایران و عراق را به نمایش گذاشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر، ارادات به امام حسین(ع) را رمز پایداری روابط شیعیان دانست و اظهار داشت: فرهنگ حسینی رمز پایداری روابط شیعیان است اما در خصوص روابط میان شیعیان بصره و خرمشهر و آبادان این نکته نیز قابل توجه است که برخی از طوایف در دو کشور مشترک هستند و همین امر نشان دهنده این است که روابط خوب و عمیق و رفت و آمدهایی میان مردم دو استان از دیرباز وجود داشته باشد.