به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در دومین همایش ملی نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت در دفاع مقدس اظهار داشت: ۸ سال دفاع مقدس تضمین کننده ۸۰ سال امنیت کشورمان است؛ چرا که دشمنان می‌دانند که اگر به ایران حمله کنند، مدافعان امنیت کشورمان آن‌ها را همچون علف‌های هرز درو می‌کنند.

وی افزود: مدافعان امنیت کشورمان فقط دفاع نمی‌کنند؛ بلکه متجاوزان را تا آن سوی مرزهای زمینی، دریایی و هوایی هم تعقیب می‌کنند.

سرلشکر صفوی در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی گفت: ننگ و نفرین بر کسانی که در این شرایط اقتصادی اقدام به احتکار کالا می‌کنند و یا رشوه می‌گیرند و رشوه می‌دهند؛ آن‌هایی که در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی هستند و چنین اقداماتی انجام می‌دهند، ضدانقلاب هستند.

وی ادامه داد: دولت برای عبور از شرایط کنونی نیاز به کمک مردم دارد؛ البته خوب است که دولت از نیروهای انقلابی، جهادی و دانشگاهی و مدیران کارآمد برای مدیریت امور استفاده کند. امیدواریم دولت ما از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده کند و دانشگاه‌های ما نیز در حل مسائل اجتماعی و سیاسی و آمایش سرزمینی مشارکت داشته باشند. اکنون سند ملی آمایش برای سال آینده در سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین است و باید از ظرفیت بزرگ دانشگاهی‌ها و کارشناسانی که در وزارتخانه‌ها حضور دارند، استفاده شود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در دفاع مقدس ظرفیت تهدید دشمن بالاتر از توان نیروهای مسلح بود، گفت: این ظرفیت آنقدر بالا بود که علاوه بر نیروهای ارتش و سپاه که موظف به دفاع از کشور بودند، حدود ۲ میلیون نیروی داوطلب نیز به جبهه‌ها اعزام شدند.

وی افزود: در دوران سراسر حماسه و ایثار ۸ سال دفاع مقدس و در لبیک به فراخوان حضرت امام خمینی (ره) فقط در یک مرحله اعزام نیرو به جبهه‌های حق علیه باطل در قالب سپاهیان حضرت محمد رسول الله (ص)، یکصد هزار نفر برای دفاع از این مرز و بوم به جبهه‌ها اعزام شدند.

سرلشکر صفوی همچنین گفت: ۲ میلیون داوطلبی که در دفاع مقدس شرکت کردند، به همراه آن‌هایی که از ارتش، سپاه و جهاد سازندگی در جبهه‌ها حضور داشتند و اکنون از صراط مستقیم الهی و انقلاب اسلامی خارج نشده‌اند، مردم‌دار و مردم‌یار هستند و هنوز در شهر، محله و استان خود مورد اعتماد هستند، می‌توانند یک هدف و چهار رسالت مهم را به انجام برسانند.

وی ادامه داد: هدف اصلی آن‌ها تربیت نسل جوان و آینده کشور است. انتقال اندیشه و تفکر جهادی به نسل جوان، انتقال ارزش‌ها و علوم و معارف دفاع مقدس به نسل جوان و بسیجی‌ها، تاثیرگذاری بر جامعه با اخلاق انسانی و اسلامی و متناسب ساختن عمل صالح با شرایط محیطی و زمانی از جمله رسالت‌های پیشکسوتان دفاع مقدس در شرایط کنونی است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه آن‌هایی که در جنگ بودند همه نخبه هستند، عنوان کرد: نظام اسلامی و مردم در برابر پیشکسوتان جهاد و مقاومت وظیفه دارند و حداقل آن این است که احترام پیشکسوتان را حفظ کنند؛ آن‌هایی که بسیجی‌ها، سپاهی‌ها، ارتشی‌ها و جهادی‌ها را تضعیف می‌کنند و عملکردشان را زیر سوال می‌برند، از بدخواهان هستند.

وی تصریح کرد: جهاد سازندگی گرچه به جهاد کشاورزی تغییر یافت؛ اما لازم است به خانواده‌های شهدا و ایثارگران جهادسازندگی به خوبی رسیدگی شود.

سرلشکر صفوی در پایان عنوان کرد: اگر ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) با شجاعت، ایثارگری و مقاومت توانست در ۸ سال دفاع مقدس پیروز شود، اکنون هم در جنگ اقتصادی و عملیات روانی دشمن علیه مردم کشورمان، به رهبری امام خامنه‌ای عزیز و با انسجام و وحدت ملی می‌توان پیروز شد؛ البته به شرط آنکه همانند دوران دفاع مقدس که مردم به میدان آمدند، در این جنگ هم مردم به میدان مبارزه با دشمن بیایند.