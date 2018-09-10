پرچم عزای حسینی در قبله تهران برافراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه و در آستانه اول محرم پرچم مشکی عزای حسینی(ع) در قبله تهران و بر فراز حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بر افراشته شد.

در این مراسم معنوی و روحانی که با حضور عاشقان و عزاداران حسینی برگزار شد، مداحان اهل بیت(ع) مرثیه سرایی و نوحه خوانی کردند.

خادمان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در این مراسم همراه با جمع خوانی پرچم مطهر سیدالشهدا(ع) را به اهتزار در آوردند.

این پرچم هرسال و همراه با آغاز ماه محرم الحرام بر فراز گنبد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بر افراشته شده و تا پایان ماه صفر بر افراشته خواهد بود.

در این مراسم که با جمع خوانی جمعی از خدام آستان مقدس همراه بود، پرچم حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نشانه آغاز ماه محرم و تا پایان ماه صفر بر فراز بارگاه منور حضرت عبدالعظیم (ع) برافراشته خواهد ماند.