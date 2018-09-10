  1. استانها
  2. تهران
۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۵۶

پرچم عزای حسینی در قبله تهران برافراشته شد

پرچم عزای حسینی در قبله تهران برافراشته شد

ری- پرچم مشکی عزای حسینی در آستانه ماه محرم بر فراز حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به اهتزار در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه و در آستانه اول محرم پرچم مشکی عزای حسینی(ع) در قبله تهران و بر فراز حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بر افراشته شد.

در این مراسم معنوی و روحانی که با حضور عاشقان و عزاداران حسینی برگزار شد، مداحان اهل بیت(ع) مرثیه سرایی و نوحه خوانی کردند. 

خادمان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در این مراسم همراه با جمع خوانی پرچم مطهر سیدالشهدا(ع) را به اهتزار در آوردند.

این پرچم هرسال و همراه با آغاز ماه محرم الحرام بر فراز گنبد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بر افراشته شده و تا پایان ماه صفر بر افراشته خواهد بود.

در این مراسم که با جمع خوانی جمعی از خدام آستان مقدس همراه بود، پرچم حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نشانه آغاز ماه محرم و تا پایان ماه صفر بر فراز بارگاه منور حضرت عبدالعظیم (ع) برافراشته خواهد ماند.

کد مطلب 4399821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها