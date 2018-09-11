قرارداد ساخت تصفیه خانه آبرسانی از سد طالقان به قزوین امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد ساخت و بهره برداری از تصفیه خانه آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین روز سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، رضا اردکانیان وزیر نیرو، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین امضا شد.

اجرای طرح آبرسانی از سد طالقان به قزوین از طرح های بزرگ زیرساختی و عمرانی مصوبات سفر رییس جمهوری به قزوین است که ۶۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که توسط دولت و بخش خصوصی تامین خواهد شد.

تصفیه خانه این طرح آبرسانی با ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار توسط بخش خصوصی اجرا می شود.

با اجرای طرح آبرسانی از سد طالقان به قزوین که از سال ۹۵ در قزوین کلید خورده به ۱۴ شهر شامل قزوین، الوند، نرجه، اک، اسفرورین، شال، کهک، محمودآباد، اقبالیه، بیدستان، محمدیه، شریفیه، خاکعلی و آبیک و ۱۹۴ روستا آبرسانی خواهد شد و فاز نخست آن از آبیک تا اقبالیه و فاز دوم آن از اقبالیه تا تا کستان عملیاتی می شود.

با اجرای این طرح سالیانه ۶۰ میلیون مترمکعب آب شرب به قزوین انتقال پیدا می کند که در اجرای آن سه هزار لیتردر ثانیه آب وارد خط انتقال این طرح خواهد شد.

اجرای این طرح از مهمترین نیازها و درخواست های اصلی مردم استان قزوین بود که پس از سال ها پیگیری به نتیجه رسید.