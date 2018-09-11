مجوز ۴ نشریه جدید دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به منظور بررسی تقاضای صدور مجوز چهار نشریه جدید و تغییر وضعیت سه نشریه دیگر برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر فرزین حلب چی رئیس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر نوروزی دبیر، حسینی عضو حقوقی، حجت الاسلام و المسلمین سالمی نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و تاجدار اورنج عضو دانشجویی برگزار شده است.

پس از بحث و تبادل نظر به نشریات دانشجویی «بهسازان محیط»، «رهش»، «کارآفرین شو» و «نیک رفتار» مجوز نشر اعطا و پس از بررسی درخواست های تغییر وضعیت نشریات، مجوز انتشار «پونز»، «راهبردهای مدیریت در نظام سلامت« و «سیاه سفید» نیز تمدید شد.

همچنین نشریه دانشگاهی «خوبان شهر» با صاحب امتیازی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه، مجوز انتشار دریافت کرد.

اعضای کمیته رای به ارسال اعلام ابطال مجوز ۱۴ عنوان نشریه دادند.

طبق مواد ۲۴ و ۲۵ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی، نشریاتی که در بازه زمانی مشخص اقدام به انتشار نکرده و پس از دریافت اخطار کتبی با مهلت یک ماهه وضعیت فعالیت یا عدم فعالیت نشریه خود را مشخص نکنند، مجوز انتشار آنان لغو اعتبار خواهد شد.