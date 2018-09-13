به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر پاک ۱۳۵ شهید دفاع مقدس از ساعاتی پیش از مقابل دانشگاه تهران آغاز شده است.

پس از سخنرانی حجت الاسلام ابوترابی و مداحی مداحان اهل بیت (ع)؛ تشییع پیکر پاک شهدا به صورت رسمی آغاز شد. حضور پرشور جوانان تهرانی در این مراسم قابل توجه است و هم اکنون پیکرهای پاک این شهدا در خیابان انقلاب تهران در حال تشییع است.

پیکر مطهر این ۱۳۵ شهید گمنام دوران دفاع مقدس پس از تشییع توسط عزاداران حسینی به سمت خیابان حافظ و چهارراه کالج ادامه مسیر داده و در انتها به معراج شهدای مرکز واقع در خیابان بهشت منتقل خواهند شد.

از این ۱۳۵ شهید سرافراز ۱۷ شهید شناسایی شده است و بقیه از شهدای گمنام حماسه بزرگ ۸ سال دفاع مقدس هستند.

این مراسم به صورت زنده از شبکه خبر در حال پخش است.

گفتنی است روز دوشنبه ۲۶ شهریور مصادف با هفتم محرم، پیکرهای پاک شهدای دفاع مقدس در شهرهای اصفهان، شیراز، اهواز، مشهد مقدس، تبریز، ساری، کرمان و کرمانشاه به صورت همزمان تشییع خواهد شد.