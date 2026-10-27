رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی: نتانیاهو متحمل شکستی سنگین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی، لاپید گفت: «اجازه ندهید شما را فریب دهند؛ اردوگاه نتانیاهو متحمل شکستی سنگین شده است. این یک فروپاشی کامل است و مردم به آنها گفتند که بروید.»

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که گادی آیزنکوت رئیس حزب «یاشار» اعلام کرده است که نتایج نظرسنجی‌های خروج از صندوق نشان‌ دهنده سلب اعتماد کامل از نتانیاهو و کابینه او است.

وی همچنین تاکید کرد که تحرکات فوری خود را برای کنار زدن کابینه راست‌گرا و تشکیل کابینه جدید این رژیم آغاز کرده است.

آیزنکوت اظهار کرد که «اگر نتایج نهایی همین باشد، فورا برای اجرای تصمیم مردم و جایگزینی کابینه نتانیاهو اقدام خواهم کرد.»

این رسانه رژیم صهیونیستی در گزارشی دیگر اعلام کرد که گادی آیزنکوت رهبر حزب یاشار قرار است طی ساعات آینده یک نشست مشورتی فوری تلفنی با رهبران احزاب و جریان‌های عضو اردوگاه مخالفان برگزار کند.

بر اساس این گزارش، محور این نشست بررسی نتایج نظرسنجی‌های خروج از صندوق و ترسیم برنامه تحرکات سیاسی بعدی خواهد بود.

این رسانه رژیم صهیونیستی همچنین گزارش داد که برآوردها حاکی از آن است که اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی گادی آیزنکوت رهبر حزب یاشار را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد.

انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه با مشارکت ۳۶ فهرست حزبی برای کسب ۱۲۰ کرسی کنست این رژیم برگزار شد.