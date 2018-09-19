مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با ظهر نهمین روز از ماه محرم الحرام، هیات‌های حسینی و دسته‌های عزادار در صفوفی منظم در سراسر ملارد به حرکت در آمدند، تا بار دیگر ارادت خود را به حضرت عباس (ع) ، سقای دشت کربلا به نمایش بگذارند.

حضور جوانان و نوجوانان در مراسم عزاداری سالار شهیدان وصف ناشدنی بود.

یکی از جوانان ملاردی در پاسخ به این سوال که زمانی که اسم حضرت ابوالفضل( ع) را می شنوید، یاد چه چیزی می افتید، به خبرنگار مهر گفت: حضرت عباس( ع) الگوی ایستادن به پای ارزش ها و آرمان ها است.

محمد ملاحسینی ادامه داد: حضرت ابوالفضل( ع) پای امام خود ایستاد و هرگز با دشمن دست دوستی نداد و علی رغم این که به آن حضرت امان نامه داده بودند، اما لحظه ای در حمایت از امام خود تردید نکرد.

حضرت عباس( ع) اسوه وفاداری است

یکی از جوانان عزادار تاسوعای حسینی در شهرستان قدس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر رمز ماندگاری قیام اباعبدالله( ع) را عشق و علاقه به این حضرت دانست و افزود: من و همسن هایم، به عشق آقا امام حسین( ع) عزاداری می کنیم و حضرت عباس( ع) را اسوه وفاداری می دانیم.

عزاداران تاسوعای حسینی در شهرهای رباط کریم، پرند و نصیرشهر و روستاهای شهرستان رباط کریم نیز با تشکیل دسته های منظم در مساجد، حسینیه ها، امامزاده ها، تکایا و خیابان ها، بر سر و سینه می زنند و به یاد ابا عبدالله الحسین( ع) ، حضرت ابوالفضل العباس( ع) و یاران با وفای امام حسین( ع) اشک ماتم ریختند.

سخنرانان و مداحان خاندان نبوت و طهارت(ع) در این مراسم با مقتل خوانی و مرثیه سرایی در سوگ سالار شهیدان، چگونگی قیام حضرت سیدالشهدا (ع) و حوادث روز تاسوعا را بیان می کنند.

عزاداری در حرم امام با سخنرانی وزیر اطلاعات و اجتماع بزرگ عصر تاسوعا در ورامین

ظهر تاسوعا در شهرستان ری و مناطق جنوبی تهران، باقرشهر و نیز حسن آباد محل تجمع هیئت ها و دسته های سینه زنی و زنجیرزنی بود.

ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت هم در شهرستان ری با اطعام عزاداران و نیز برپایی ایستگاه های صلواتی از عزاداران حسینی پذیرایی کردند.

عزاداران حسینی از سراسر ایران و استان تهران همچنین در قالب دسته های سینه زن و زنجیر زن وارد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی( ع) شدند و در صحن های اصلی و مصلی به سوگواری پرداختند.

همچنین قرار است، شامگاه چهارشنبه مراسم عزاداری و سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین( ع) و یاران با وفایش در حرم مطهر حضرت امام خمینی( ره) با حضور عزادران حسینی، هیأت های مذهبی،دستجات سینه زن و زنجیرزن برگزار شده و حجت الاسلام سید محمود علوی، وزیر اطلاعات در جمع عزاداران به سخنرانی بپردازد.

عزاداران و عاشقان حسینی در ورامین، شهر وارثان قیام ۱۵ خرداد نیز برای عزاداری به آستان مقدس سید فتح الله( ع) و گلزار شهدای حسین رضا( ع) رفتند.

قرار است، اجتماع پرشور و باشکوه عزاداران ورامینی، عصر روز تاسوعا در میدان امام خمینی( ره) برگزار شود.

عزاداری سوگواران حسینی در شمیرانات، دماوند و قرچک

همچنین هم زمان با تاسوعای حسینی سوگواران امام حسین (ع) و یاران با وفایش در جای جای شهرستان شمیرانات در حال عزاداری هستند.

در این روز آستان مقدس امام زاده صالح( ع) تجریش، مملو از عاشقان و ارادتمندانی بود، که در رثای شهیدان کربلا به عزاداری پرداختند.

مردم ولایت مدار دماوند نیز با برپایی دسته های عزاداری در تاسوعای حسینی بر سرو سینه زدند.

دسته های سینه زنی و زنجیر زنی هیئات گوناگون در کوچه و خیابان ها ، در شهرهای مختلف شهرستان دماوند، تاسوعای حسینی را هم چون سالهای قبل به پا داشتند.

مردم شهرستان قرچک نیز همزمان با تاسوعای حسینی به خیابان های شهر آمده و در قالب هیات های زنجیر زنی و سینه زنی، اشک ماتم ریخته و در غم مصیب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به سر و سینه زدند.

امامزاده بی بی زبیده( ع) زیبا شهر و امامزاده ابراهیم( ع) ولی آباد امروز پذیرای هزاران نفر از عاشقان خاندان عصمت و طهارت بود.

عزاداری در فیروزکوه، شهریار، بهارستان، اسلامشهر و پیشوا

مردم روستاهای فیروزکوه نیز رسم میهمان نوازی خاصی از عزاداران حسینی دارند، در این رسم که قدمت آن به بیش از ۵۰۰ سال پیش باز می گردد، مردم روستا در خانه های خود را باز می گذارند، تا میهمانان برای اطعام و عزاداری داخل خانه شوند.

عزاداران حسینی همچنین در شهرهای شهریار، فردوسیه، اندیشه، وحیدیه، شاهد شهر، صباشهر و باغستان با برپایی محافل عزاداری، سینه زنی، زنجیر زنی، مداحی، سخنرانی و پخش نذورات در شب و روز تاسوعای حسینی ، به اندوه و ماتم پرداختند.

مردم شهرستان بهارستان در جنوب غرب استان تهران نیز با برگزاری آیین های مختلف عزاداری به یاد مظلومیت اباعبدالله الحسین( ع) ، قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس( ع) و شهدای کربلا به سوگ نشستند.

در تاسوعای حسینی همچنین مردم شهرستان اسلامشهر نیز با حضور در خیابان ها، مساجد، صحن مطهر امامزادگان و تکایا در غم شهادت حضرت ابوالفضل (ع) به عزاداری پرداختند.

مردم این شهرستان پر جمعیت جنوب غرب پایتخت، با حضور در خیابان های شهر و حرکت به سمت امامزادگان و بقاع متبرکه، با به راه انداختن دسته های زنجیرزنی و سینه زنی، عزادار شهیدان کربلا به ویژه حضرت ابوالفضل العباس(ع) شده و با نوحه خوانی و مرثیه سرایی در غم شهدای مظلوم کربلا به سوگواری پرداختند.

مردم مومن و ولایی شهرستان پیشوا نیز با حضور در حرم مطهر امام زاده جعفر( ع) در سوگ شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش به مرثیه سرایی و عزاداری پرداختند.