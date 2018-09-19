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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۲۳:۴۶

در پی بارش باران و تگرگ؛

سیل در شرق استان سمنان جان یک نفر را گرفت/ بروز خسارت در دامغان

سیل در شرق استان سمنان جان یک نفر را گرفت/ بروز خسارت در دامغان

شاهرود - بارش باران و در پی آن جاری شدن سیل در شهرستان شاهرود و دامغان باعث آب‌گرفتگی معابر و خسارت به باغات شد و در روستای قدس میامی نیز جان یک نفر را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش مداوم باران هم‌زمان با عصر تاسوعای حسینی که تا شامگاه ادامه یافت خساراتی را به بافت روستایی شرق استان سمنان و همچنین برخی راه‌های مواصلاتی روستایی و شهری وارد کرد، سیل همچنین در روستای قدس میامی باعث کشته شدن یک نفر شد.

سیل در روستای قدس علاوه بر کشته شدن یک نفر، به برخی تأسیسات راه و ابنیه مسکونی نیز خساراتی وارد کرده است که از میزان آن‌ها اطلاعی در دسترس نیست.

یک منابع آگاه در میامی به خبرنگار مهر، گفت: مشخص شدن میزان خسارات واردشده به روستای قدس و روستاهای دیگر میامی براثر وقوع سیل، منوط به روشن شدن هوا و بررسی بیشتر است.

بروز خسارت در دامغان

در دامغان نیز سیل خساراتی را برجای گذاشت، حسین حاجی بگلو معاون فرماندار دامغان دراین‌باره به خبرنگار مهر، گفت: بارندگی عصر روز جاری در بالادست روستاهای کلاته ملا و حداده بخش مرکزی شهرستان، باعث جاری شدن سیلاب در محور جنوبی دامغان-شاهرود و سطح روستاهای مذکور شده است. این حادثه خسارت جانی در برنداشته و میزان خسارت مالی آن توسط دستگاه های اجرایی در دست بررسی است.

وی همچنین از اعزام اکیپ های امدادی، راهداری و مدیریت بحران به روستاهای دامغان خبر داد.

بارش باران و تگرگ به‌خصوص در شرق استان سمنان باعث آب‌گرفتگی برخی معابر و جاده‌های استان سمنان شد اما تردد در این راه‌ها روان گزارش‌شده است.

کد مطلب 4407539

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