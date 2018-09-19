سیل در شرق استان سمنان جان یک نفر را گرفت/ بروز خسارت در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، بارش مداوم باران هم‌زمان با عصر تاسوعای حسینی که تا شامگاه ادامه یافت خساراتی را به بافت روستایی شرق استان سمنان و همچنین برخی راه‌های مواصلاتی روستایی و شهری وارد کرد، سیل همچنین در روستای قدس میامی باعث کشته شدن یک نفر شد.

سیل در روستای قدس علاوه بر کشته شدن یک نفر، به برخی تأسیسات راه و ابنیه مسکونی نیز خساراتی وارد کرده است که از میزان آن‌ها اطلاعی در دسترس نیست.

یک منابع آگاه در میامی به خبرنگار مهر، گفت: مشخص شدن میزان خسارات واردشده به روستای قدس و روستاهای دیگر میامی براثر وقوع سیل، منوط به روشن شدن هوا و بررسی بیشتر است.

بروز خسارت در دامغان

در دامغان نیز سیل خساراتی را برجای گذاشت، حسین حاجی بگلو معاون فرماندار دامغان دراین‌باره به خبرنگار مهر، گفت: بارندگی عصر روز جاری در بالادست روستاهای کلاته ملا و حداده بخش مرکزی شهرستان، باعث جاری شدن سیلاب در محور جنوبی دامغان-شاهرود و سطح روستاهای مذکور شده است. این حادثه خسارت جانی در برنداشته و میزان خسارت مالی آن توسط دستگاه های اجرایی در دست بررسی است.

وی همچنین از اعزام اکیپ های امدادی، راهداری و مدیریت بحران به روستاهای دامغان خبر داد.

بارش باران و تگرگ به‌خصوص در شرق استان سمنان باعث آب‌گرفتگی برخی معابر و جاده‌های استان سمنان شد اما تردد در این راه‌ها روان گزارش‌شده است.