قیمت نفت آمریکا به بالای ۷۱ دلار جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به دنبال تداوم نگرانی‌ها از کمبود عرضه جهانی با تحریم نفتی ایران در ماه نوامبر، با پنجمین کاهش هفتگی میزان ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت خام ۲ درصد جهش کرد.

داده‌های دولتی نشان داد که در هفته گذشته، میزان ذخایر نفت تجاری آمریکا، ۲.۱ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۳۹۴.۱ بشکه رسید که پایین‌ترین سطح آن از فوریه ۲۰۱۵ تا کنون است. از سوی دیگر در حالی که پیش‌بینی می‌شد ذخایر بنزین آمریکا ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یابد، میزان آن ۱.۷ میلیون بشکه سقوط کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، با ۱.۲۷ دلار یا ۱.۸ درصد افزایش به ۷۱.۱۲ دلار جهش کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، هم رشد کرد اما افزایش قیمت آن بی‌سروصداتر بود. بنچ‌مارک جهانی قیمت نفت، ۳۷ سنت یا ۰.۵ درصد بالاتر و در ۷۹.۴۰ دلار به کار خود پایان داد.

در جلسه روز سه‌شنبه، قیمت نفت برنت درحالی ۱.۳ درصد جهش کرد که گزارشات نشان می‌داد عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت، نمی‌خواهد تولید خود را افزایش دهد و مایل است قیمت‌ها در بازه ۷۰ تا ۸۰ دلار باقی بمانند تا قبل از انتخابات کنگره آمریکا، توازنی بین حداکثر درآمد و محدود نگاه داشتن قیمت‌ها، ایجاد کند.

سازمان اوپک و سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت، شامل روسیه، ۲۳ سپتامبر در الجزیره دیدار می‌کنند تا در مورد نحوه تخصیص افزایش تولید درون چهارچوب سهمیه‌بندی‌های خود، به منظور جبران افت صادرات ایران، مذاکره کنند.

تحریم‌های آمریکا بر ضد صادرات نفت ایران از ۴ نوامبر اجرایی می‌شوند، اما هنوز مشخص نیست که تولیدکنندگان تا چه میزان می‌توانند هرگونه افت تولید ایران را جبران کنند.