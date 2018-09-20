نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت به سید رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد، اصل بدهی ارزی بیشتر از ۳۰ میلیون یورو واحدهای بزرگ، با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط ۵ ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت می شود.

همچنین برای واحدهای کوچک و متوسط، اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و پس از تنفس دوساله بدون سود، در اقساط ۵ ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت خواهد شد.

در نامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به سید رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: پیرو جلسات متعدد در آن وزارتخانه و با حضور وزیر محترم، بانک مرکزی، سایر بانک ها و... در مورد اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به آگاهی می رساند پیشنهادات ذیل با هدف حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال حمایت از کالای ایرانی در جلسات مذکور ارائه و مورد موافقت قرار گرفت.

۱. نحوه تسویه حساب با واحدهای بزرگ:

اصل بدهی ارزی بیشتر از ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط ۵ ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت گردد.

۲. نحوه تسویه حساب با واحدهای کوچک و متوسط:

اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس دوساله بدون سود، در اقساط ۵ ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت گردد.

پیشنهادات فوق برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آندسته از واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده‌اند. همچنین پیشنهاد می شود شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد.