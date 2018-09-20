۲۲ کشته و زخمی براثر درگیری های مسلحانه در پایتخت لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در درگیری های روز پنجشنبه میان گروه های مسلح در جنوب پایتخت لیبی دست کم ۹ نفر از جمله دو غیرنظامی کشته شدند.

«اسامه علی» سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی لیبی روز پنجشبه اعلام کرد که در دور جدید درگیری ها بین گروه های مسلح در جنوب شهر طرابلس دست کم ۹ نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند که شماری از آنها را غیرنظامیان تشکیل می دهند.

با وجود اینکه توافق آتش بس میان گروه های مسلح در جنوب طرابلس در اواسط ماه سپتامبر با نظارت سازمان ملل متحد به امضا رسید اما دور جدید درگیری ها از چند روز پیش به ویژه در محله صلاح الدین و مسیر منتهی به فرودگاه بین المللی طرابلس دوباره آغاز شد.