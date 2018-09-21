۴۹۵فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد استان مرکزی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، مجید مشهدی با بیان اینکه اولویت کمیته امداد ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان تحت حمایت است، اظهار داشت: از این تعداد فرصت شغلی ۲۳۳ مورد در زمینه دامپروری، ۹ مورد در زمینه کشاورزی، ۳۶ مورد صنایع دستی، ۱۸ مورد فعالیت‌های صنعتی و معدنی و ۱۹۹ مورد در زمینه طرح‌ های خدماتی است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به اینکه از طرح‌های اجرا شده تعداد ۲۷۹ مورد روستایی و مابقی شهری بوده، افزود: ۲۴۶ طرح توسط زنان تحت حمایت و مابقی توسط مردان اجرایی شده است.

مشهدی در پایان با اشاره به اینکه نظارت فنی و کارشناسی قبل، حین و بعد از اجرای طرح‌های اشتغال مددجویان تحت حمایت می تواند گام مؤثری در توانمندسازی اقتصادی آن‌ها باشد، گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ مورد نظارت فنی و تخصصی بر طرح‌ های حوزه اشتغال و خودکفایی توسط ناظران فنی و کارشناسان و مدیران مربوطه انجام شده است.