  1. استانها
  2. مرکزی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

طی سال جاری تاکنون؛

۴۹۵فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد استان مرکزی ایجاد شد

۴۹۵فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد استان مرکزی ایجاد شد

اراک- معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان مرکزی گفت: طی پنج ماهه نخست امسال ۴۹۵ فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، مجید مشهدی با بیان اینکه اولویت کمیته امداد ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان تحت حمایت است، اظهار داشت: از این تعداد فرصت شغلی ۲۳۳ مورد در زمینه دامپروری، ۹ مورد در زمینه کشاورزی، ۳۶ مورد صنایع دستی، ۱۸ مورد فعالیت‌های صنعتی و معدنی و ۱۹۹ مورد در زمینه طرح‌ های خدماتی است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به اینکه از طرح‌های اجرا شده تعداد ۲۷۹ مورد روستایی و مابقی شهری بوده، افزود: ۲۴۶ طرح توسط زنان تحت حمایت و مابقی توسط مردان اجرایی شده است.

مشهدی در پایان با اشاره به اینکه نظارت فنی و کارشناسی قبل، حین و بعد از اجرای طرح‌های اشتغال مددجویان تحت حمایت می تواند گام مؤثری در توانمندسازی اقتصادی آن‌ها باشد، گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ مورد نظارت فنی و تخصصی بر طرح‌ های حوزه اشتغال و خودکفایی توسط ناظران فنی و کارشناسان و مدیران مربوطه انجام شده است.

کد مطلب 4407952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها