  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

برخورد تانکر و اتوبوس در افغانستان با ۱۵ کشته

برخورد تانکر و اتوبوس در افغانستان با ۱۵ کشته

بر اثر برخورد یک تانکر حمل سوخت و یک دستگاه اتوبوس در افغانستان، دست‌کم ۱۵ نفر کشته و ۳۰ فرد دیگر نیز زخمی شده‌ اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، منابع محلی ولایت فراه واقع در غرب افغانستان تایید کردند که وقوع تصادف در این ولایت باعث کشته شدن دست‌کم ۱۵ نفر و زخمی شدن ۳۰ فرد دیگر شده‌ است.

«ناصر مهری» سخنگوی والی فراه در این خصوص اعلام کرد که این حادثه صبح امروز جمعه به دلیل برخورد یک اتوبوس مسافربری با یک تانکر سوخت روی داده است.

سخنگوی والی فراه گفت که تصادف در منطقه «پوزک» شهر «بکوا» در ولایت فراه اتفاق افتاده و اتوبوس مذکور از هرات به سمت قندهار در حرکت بود که با یک تانکر برخورد کرده است.

وی در ادامه وضعیت ۱۴ نفر از زخمی شدگان را وخیم اعلام کرد و گفت که آنان به مراکز درمانی ولایت قندهار در جنوب افغانستان منتقل شده‌اند.

کد مطلب 4408047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها