به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: انبیای الهی هرکدام به شکلی و نوعی برای مسایل دردناک سیدالشهدا عزاداری کرده و گریسته اند.

وی با نقل دو مورد از حضرت ابراهیم به گریه آن حضرت برای امام حسین (ع) اشاره کرد و ادامه داد: حضرت آدم هم هم از پیامبرانی بود که برحسین گریه کرد وبه واسطه توسل به پنج وجود مقدس به ویژه امام حسین (ع) از سوی خدابخشیده شد.

امام جمعه عسلویه درخطبه دوم با نقل سخنانی از شهید دستغیب به ویژگی های خاص مقام معظم رهبری از نگاه ایشان پرداخت که گفته اند این شخص مقام نمی خواهد و مقام هم بر روی او اثر نمی گذارد ودرهر پستی بوده خودرا نشان داده است.

هاشمی نژاد با گرامیداشت ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس یاد و خاطره شهدا به خصوص شهدا ۸ سال دفاع مقدس افزود: فضای جامعه نباید از فرهنگ ایثار وشهادت فاصله بگیرد اگر چنین شد ما ضرر می‌کنیم تاکنون با این فرهنگ مقدس به اینجا رسیده ایم و رو به جلو حرکت می کنیم و همین مقاومت وایستادگی خواهیم داشت.

وی اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت و اضافه کرد: به مسئولین آموزش و پرورش نکته ای را متذکر می شوم که برای بهتر آموزش دادن فرزندانمان برنامه مدون ارائه کنند که فرزندان محصل ما ضرر نکنند که مثل برخی سال‌ها اتفاق نیفتد که چند ماه بگذرد معلم درس و کلاس مشخص نشده باشد.

امام جمعه عسلویه به پنجم مهر سالروز شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه اشاره کرد و این روز را تبریک گفت و افزود: حضرت امام(ره) از پشت بام جماران ندا دادند محاصره این شهر باید شکسته شود و رزمندگان اسلام گوش به فرمان امام دراین عملیات حصر آبادان را شکستند به روح شهدا غرورآفرین این عملیات درود می فرستیم.

وی به موضوع مشکل گمرکات کشور اشاره و افزود: امروز گمرکات کشور مشکلاتی دارند و گمرکات شهرستان ما هم مشکل دارد. نوسانات ارز وپرداخت هزینه سوخت دولتی برای لنج داران مشکل درست کرده و گزارشاتی که رسیده حاکی است در عسلویه بیش از ۲۵ لنج فروخته شده است که بیش از ۱۰۰ خانوار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بیکار شده اند و معیشت آنان با مشکل مواجه شده است. مسئولان مجدانه این موضوع را پی گیری کنند.