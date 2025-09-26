امام جمعه عسلویه: ظرفیت گردشگری دریایی و صنعتی شهرستان شکوفا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با گرامیداشت روز سرباز اظهار کرد: سربازان در نظام اسلامی هویت و جایگاه و قداست دارند و باید به آنان توجه ویژه شود.

وی با اشاره به شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه علیه السلام بیان کرد: محصول پیام فرماندهی کل قوا که باید حصر آبادان شکسته شود و مجاهدت ارتش و سپاه و بسیج و اخلاص معنویت بود و از برگه‌های زرین دفاع مقدس در آغازین سال‌های انقلاب اسلامی است.

امام جمعه عسلویه با اشاره به روز گردشگری اضافه کرد: ظرفیت گردشگری شهرستان در طبیعی دریایی و صنعتی دیده و استفاده شود و انتظار می‌رود اداره میراث فرهنگی برای برنامه ریزی و مدیریت در این حوزه در شهرستان مستقر شود.

وی با اشاره به روز آتش نشانی و ایمنی و تشکر از این مجموعه در شهر و صنایع افزود: یاد و خاطره سرداران شهید فلاحی، فکوری، نامجو، کلاه‌دوز و جهان آرا را گرامی می‌دارم. بیان روایت مجاهدت این شهدای عزیز فراتر از چندین جلسه است.

محمدی با اشاره به روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی ادامه داد: امروز جوامع بین المللی نیز در دفاع از حق کودکان بیگناه در فلسطین مقصرند و باید پاسخگو باشند

وی با اشاره به اهمیت جایگاه نخبگان گفت: جامعه‌ای که به نخبگانش بها ندهد صاحب توسعه و ترقی نخواهد شد. نخبگان امروز رکن مدیریت و آبادانی کشورند و قبل از جذبشان در سایر کشورها باید جذب و مورد توجه و استفاده شوند.