۲ واقعیتی که پس از سقوط هواپیمای روسیه در سوریه آشکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان در مطلبی با اشاره به بحث سقوط هواپیمای روسی در سوریه آورده است: دو واقعیت اساسی چند روز پس از ساقط شدن هواپیمای روسی آشکار شده است؛ اولا اینکه همه طرفهای اصلی به این باور راسخ رسیده اند که حملات هوایی موشکی اسرائیلی به عمق سوریه صرف نظر از اهدافی که مورد حمله قرار می دهند؛ خطوط قرمز را پشت سرگذاشته است و افزایش تعداد آن نتایج معکوس به همراه دارد.

دوم اینکه موضع دوگانه روسیه در موضوع سوریه دیگر اهداف مورد نظرش را تامین نمی کند و تاثیر منفی بر روسیه و وجهه آن حداقل در منطقه خاورمیانه به همراه دارد. روسیه از سویی همپیمان سوریه و دوست راهبردی اسرائیل است و از طرف دیگر چشمانش را بر روی اشغال اراضی سوریه یعنی در ادلب و عفرین و الباب از سوی نیروهای ترکیه بسته است.

عطوان در ادامه می نویسد: هدف اسرائیل آنگونه که ادعا می کند قافله های موشکی ایرانی برای حزب الله نیست بلکه هدفش ممانعت از در اختیار داشتن تکنولوژی تولید موشک از سوی سوریه و جلوگیری از تقویت توان موشکی سوریه است. کارشناسان راهبردی اسرائیلی اخیرا نگرانی خود را از توان نظامی رو به رشد سوریه ابراز داشته و اعلام کرده اند که ارتش سوریه که در آستانه اتمام جنگ به نفع خود است قوی خواهد شد و تجارب و تسلیحات قوی تر به نسبت قبل از بحران این کشور خواهد داشت.

تحلیلگر مشهور جهان عرب آورده است: هنگامی که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از غیر قابل تحمل بودن حملات اسرائیل به سوریه سخن می گوید تنها متحدان روس را مخاطب قرار نمی دهد بلکه سوری ها و ایرانی ها را نیز مخاطب قرار می دهد و از آنها میخواهد که واکنش نشان دهند. سوری ها با حمایت ایران کارخانه های اسلحه سازی در شمال سوریه زیر چتر حمایتی روسیه برپا کرده اند یعنی در اطراف پایگاه های هوایی حمیمیم در نزدیکی لاذقیه و دریایی در طرطوس که به نظر می رسد طرح هوشمندانه ای است که نتیجه داده و برخورد اسرائیل با آن دیرهنگام و در عین بسیار هزینه بار با توجه به بحران کنونی در روابط روسی-اسرائیلی است.

عطوان می افزاید: مهمترین موضوعی که سقوط هواپیمای روسی و تبعاتش آنرا آشکار کرد؛ اقدام سوریه در اتخاذ تصمیم حاکمیتی در مقابله با هواپیماهایی است که حریم هوایی آنرا نقض می کنند که مُهر تاییدی بر درستی همه بیانیه های نظامی سابق سوریه در این زمینه است که با تمسخر و تردید در بسیاری از موارد روبرو می شد.

وی تاکید کرد: هنوز ما بر این باور راسخ هستیم که غرور اسرائیل خواه در برابر روسیه به عنوان قدرت بزرگ یا سوریه و ایران و حزب الله باشد؛ بدون پاسخ نمی ماند. اسرائیل تاوان سنگینی در ازای اهانتی که با فراهم کردن زمینه سقوط هواپیمای روسی انجام داد خواهد پرداخت و رزمایشی که روسها در سواحل مدیترانه شروع کردند و به موجب آن حرکت هوایی و دریایی را در منطقه رزمایش محدود کرد در واقع سرآغازی برای ممانعت از حملات اسرائیل به سوریه است.

عطوان نوشت: تردیدی نداریم که واکنش سوری-ایرانی به این حملات تحریک آمیز اسرائیل فقط به مقابله برخاستن با آن نیست بلکه هدف قرار دادن عمق اسرائیل نیز به زودی در واکنش انتقام جویانه خواهد بود.