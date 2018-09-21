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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۵۴

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برگزاری آئین کهن چغچغه زنی روستای انجدان در یازدهمین روز محرم

برگزاری آئین کهن چغچغه زنی روستای انجدان در یازدهمین روز محرم

اراک- همزمان با یازدهمین روز از ایام عزاداری عاشورایی، رسم تاریخی چغچغه زنی در سوگ شهادت اباعبدالله الحسین(ع) و یارانش، در روستای انجدان اراک برگزار شد.

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خبرگزاری مهر- گروه استان ها: آئین چغچغه زنی در روزهای نهم و یازدهم محرم در روستای تاریخی انجدان اراک برگزار می شود و معمولا جمعیت زیادی در این مراسم سوگواری شرکت می کنند.

در روزهای مذکور هیات های سوگواری آماده حرکت در کوچه های روستا شده و گروه چغچغه زن در دو صف به طوری که دو طرف کوچه باشند و روبروی هم جلوی هیات حرکت می کنند و پیشاپیش تک خوان که معمولا از سالخوردگان روستا می باشد نوحه خوانی می کند.

گروه از جلوی حسینیه شهدای انجدان حرکت کرده و کوچه به کوچه و محله به محله به سمت حسینیه دیلم آباد حرکت می کند و در مسیر سینه زنی، زنجیرزنی، نوحه خوانی و چغچغه زنی می کنند و همراه با نوای تک خوان چغچغه ها را یک بار خم و جلوی زانو می زنند و یک بار بلند شده و بالای سر به هم می زنند.

مراسم کهن چغچغه زنی با این شیوه خاص سوگواری تنها در روستای تاریخی انجدان اراک برگزار می شود و قدمتی حدود سه قرن دارد.

کد مطلب 4408200

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