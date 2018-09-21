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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۵۸

پسکوف: گزارش‌ها درباره عدم پاسخگوئی پوتین به تماس‌های اسد کذب است

پسکوف: گزارش‌ها درباره عدم پاسخگوئی پوتین به تماس‌های اسد کذب است

سخنگوی ریاست‌ جمهوری روسیه گزارش رسانه های صهیونیستی درباره عدم پاسخگوئی رئیس‌جمهوری روسیه به تماس‌ های همتای سوری خود را نادرست دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست‌ جمهوری روسیه امروز اعلام کرد که شایعه‌ منتشره توسط رسانه‌ های وابسته به رژیم صهیونیستی درباره عدم پاسخگوئی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه به تماس‌ های رئیس‌ جمهوری سوریه صحیح نیست.

سخنگوی ریاست‌ جمهوری روسیه در این خصوص گفت: این موضوع واقعیت ندارد؛ این قبیل گزارش‌ های رسانه‌ های اسرائیلی را باور نکنید.

وی درباره سئوالی پیرامون گام بعدی مسکو پس از بررسی اطلاعات ارائه شده توسط رژیم صهیونیستی ادامه داد: برای پاسخ به این سوال خیلی زود است. این را باید از وزارت دفاع بپرسید.

کد مطلب 4408237

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