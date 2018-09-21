محمود عباس: آماده مذاکره سری یا آشکار با اسرائیل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، محمود عباس که به پاریس پایتخت فرانسه سفر کرده بعد از دیدار با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت: ما هیچ وقت مخالف مذاکره نبوده ایم ولی طرف اسرائیلی مذاکرات را به شکست کشانده است.

وی افزود: آماده برگزاری مذاکرات سری و یا آشکار با میانجیگری کمیته چهارجانبه بین المللی یا سایر کشورها هستیم.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین عصر پنجشنبه در سفری دو روزه و با دعوت رئیس جمهوری فرانسه به پاریس رفته است.

عباس در حالی از آمادگی خود برای مذاکره با رژیم صهیونیستی خبر می‌دهد که شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) به ریاست خود محمود عباس طی بیست و هشتیمن نشست سالانه خود در رام الله، کمیته مرکزی خود را مأمور تعلیق به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و توقف مذاکرات سازش با این رژیم کرد.