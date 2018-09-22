داعشی های کویتی در ادلب محاصره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجریده کویت، در میان عناصر گروه تروریستی داعش که در حال حاضر در ادلب تحت محاصره قرار دارند دست کم ۱۵ داعشی کویتی نیز حضور دارند.

بر اساس این گزارش، این تروریستهای کویتی طی سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کشور خود را ترک کرده و به تروریستهای داعشی در سوریه پیوسته اند.

منابع آگاه اعلام کردند که سرویس های اطلاعاتی کویت اقدامات این افراد را تحت نظر گرفته و به محض خروج آنها از سوریه، این تروریستها را بازداشت می کنند.

بر اساس گزارش های رسانه ای، تعداد زیادی از شهروندان کویتی کشور خود را ترک کرده و به مناطق درگیر در سوریه و عراق سفر کرده و به گروه های تروریستی پیوسته اند.