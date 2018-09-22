روستای «قلعه نو» به دهکده گردشگری روستایی تبدیل می شود

مجتبی میرحسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دهکده های گردشگری روستایی کلیه امکاناتی که بیانگر یک زندگی روستایی باشد از جمله لباس محلی، غذای محلی و سبک زندگی روستایی به نمایش گذاشته می شود، همچنین برگزاری مسابقات محلی از جمله شتر سواری و کبدی نیز از جمله برنامه های اجرایی در این دهکده ها هستند.

وی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا در این دهکده ها محصولات روستایی به فروش برسد و تا جایی پیش برود که هر منطقه را با محصول تولیدی مردمش بشناسند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین ایجاد دهکده های گردشگری در «تمین»، «دامن»، «ناهوک»، «گرگان»، «لادیز» و «منزل آب» نیز مطرح شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی منطقه لازم است تا حوزه صنعت و گردشگری جایگزین نفت و اقتصاد بر پایه کشاورزی شود، همچنین باید مطالعات جامع گردشگری انجام شود تا به توسعه بازار ایران دست یابیم.

میرحسینی بیان کرد: تاکنون ۱۸۰۰ اثر تاریخی استان سیستان و بلوچستان در لیست آثار ملی به ثبت رسیده است و تعداد آثار ناملموس استان نیز ۴۹ اثر است که با تلاش این نهاد آن ها نیز در لیست آثار ملی به ثبت رسیده است.

وی گفت: در بخش گردشگری نیازمند تبلیغات گسترده منطقه ای، ملی و بین المللی هستیم، همچنین باید زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، هوایی و دریایی نیز تکمیل شود تا بتوان مسیر را برای ورود گردشگر به استان هموار کرد.