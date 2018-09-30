نوذر شفیعی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت توجه بیشتر به دیپلماسی متوازن در سیاست خارجی کشورمان اظهارداشت: واقعیت این است که امروز همه کشورهای جهان در پی تنوع بخشی به روابط خود هستند و در عرصه دیپلماسی به این رویکرد «دیپلماسی همه سویی» می گویند.

کارشناس مسائل بین الملل افزود: در دوران بعد از انقلاب عمدتا دیپلماسی ما نامتوازن بوده، یعنی اکثرا با کشورهای شرقی ارتباط داشتیم و غرب را نادیده گرفتیم، البته در این مسیر غربی ها هم کم کاری های خود را داشتند به عبارتی توجه ما به غرب ناشی از سیاست های خصمانه ما به آنها بود، لذا عملا ما یک دیپلماسی سیاه و سفید داشتیم.

وی تصریح کرد: در برخی از دوره ها تلاش شد که دیپلماسی نگاه به شرق متوازن شود یعنی تلاش هایی صورت گرفت برای آنکه با غرب هم ارتباطات خودمان را داشته باشیم و برجام اوج این تلاش بود، البته حرکت به سمت دستیابی به برجام حرکتی یکسویه به سمت کشورهای غربی تلقی نمی شود بلکه نوعی توازن بخشی به سیاست خارجی ایران و استفاده همزمان از ظرفیت های شرق و غرب در جهت تامین منافع ملی بود.

عضو سابق کمیسیون سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امروز اروپا با ایران روابط خوبی دارد اما آمریکای ترامپ، سیاست های خصمانه خود را علیه ما افزایش داده، ابیان کرد: لازم است که ما همچون گذشته روابط خود را با اروپا به عنوان یکی از قدرت های بین المللی ادامه بدهیم و در موضوع برجام خلاء ناشی از عدم حضور آمریکا را با همکاری بیشتر با اروپایی ها جبران کنیم که البته نزدیکی به اروپا باید توأم با نزدیکی هر چه بیشتر به شرق با محوریت روسیه، چین و هند باشد و در این صورت منافع ملی ما تامین خواهد شد.

شفیعی ادامه داد: ما باید به این نکته هم توجه کنیم که دیپلماسی صرفا در حوزه روابط میان کشورها نیست و سازمان های دولتی را هم در بر می گیرد، مجامع و سازمان های بین المللی محلی است برای گفتگو و رایزنی میان دیپلمات ها و مقامات عالی رتبه کشورها با یکدیگر و به همین دلیل تعبیر «دیپلماسی سازمان های بین المللی» را در خصوص آن بکار می برند.

کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به شعار نه شرقی نه غربی که از جمله شعارهای اساسی سیاست خارجی ایران به حساب می آید، افزود: در دنیای امروز، استقلال به معنای سنتی آن دیگر وجود ندارد و ما در دنیای وابستگی متقابل به سر می بریم. ما امروز دیگر نمی توانیم این طور مطرح کنیم که رابطه با چین و یا رابطه با کشورهای اروپایی به منزله سلطه آنها بر ما است چرا که دنیا، دنیای وابستگی متقابل است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه اینکه امروزه ایران باید از هر ظرفیتی برای تامین منافع ملی خود استفاده کند و برخلاف گذشته نباید ظرفیت ها و گزینه های خود را در ارتباط و تعامل با جهان محدود کنیم، نکته دیگری را که باید در قالب دیپلماسی متوازن رعایت کنیم این است که نباید دستگاه سیاست خارجی را وادار به حرکت صرف به سمت شرق یا غرب کنیم بلکه باید به اقتضاء شرایط به توسعه مناسبات با کشورهای مختلف جهان اعم از شرقی و غربی به جهت تامین حداکثر منافع کشور بپردازیم.