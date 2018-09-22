«تاریکی» و «یال و کوپال» در سی و هفتمین دوره جشنواره اوپسالا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «تاریکی» به کارگردانی سعید جعفریان و انیمیشن کوتاه «یال و کوپال» به کارگردانی شیوا صادق اسدی به عنوان نمایندگان ایران در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه اوپسالا رقابت خواهند کرد. این ۲ فیلم کوتاه تاکنون موفق شده‌اند در معتبرترین جشنواره‌های بین‌المللی حضور داشته باشند.

جشنواره اوپسالا از سال ۱۹۸۲ در شهر اوپسالای سوئد برگزاری می‌شود و به عنوان یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم کوتاه جهان مورد تایید آکادمی اسکار نیز هست و فیلم‌هایی که جایزه بزرگ جشنواره و بهترین فیلم کودک آن را دریافت کنند به رقابت‌های اسکار معرفی می‌شود.

در این دوره جشنواره ۷۷ فیلم کوتاه از سراسر جهان در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره رقابت خواهند کرد.

سی و هفتمین دوره این جشنواره ۲۲ تا ۲۸ اکتبر در سوئد برگزار خواهد شد.