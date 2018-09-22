فردمحوری هیچ سنخیتی با اهداف قیام عاشورا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «از سکوت تا بایکوت» به مناسب فرارسیدن ایام محرم و با موضوع تشکیک در شهادت امام حسین(ع) و حاشیه سازی های رسانه های مختلف غربی درباره این موضوع از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام حشمتی گفت: دشمن همواره در بستر تاریخ اسلامی در همه اعصار و قرون، به هر شکلی شبهات و تشکیکاتی را در میان جوانان ایجاد می کند.

وی افزود: برخی شبهه ای را مطرح می کنند که چگونه سر اباعبدالله الحسین (ع) بر سر نی آیه قرآن تلاوت می کند؟ در پاسخ به این شبهه باید به قرآن کریم رجوع کنیم. خداوند در قرآن مجید می فرماید: ای انسان ها مپندارید کسانی که در راه خدا و رسیدن به حق، عاشقانه جان می بازند و از همه سرمایه وجودی خود می گذرند و به درجه رفیع شهادت می رسند، مرده اند بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگار متعال روزی می خورند.

این مدرس حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس، شهیدی به نام حاج علی اکبر صادقی در شلمچه بود که وقتی او را درون قبر گذاشتند مادر این شهید فرزند خود را به حضرت علی اکبر امام حسین (ع) قسم داد که به او نگاه کند. از این شهید عکس گرفتند قبل از اینکه دهانه قبر را ببندند این شهید چشمان خود را باز کرد. بنابراین چنین مواردی از شهدا بعید نیست چه برسد به امام حسین (ع) که سالار و سرور شهیدان است.

حجت الاسلام حشمتی همچنین گفت: شبهه افکنی از صدر اسلام وجود داشته به طوری که در دوران حضرت علی (ع) نیز شبهه های زیادی در مورد شخصیت سیاسی و دینی ایشان از سوی معاویه و دشمنان اسلام وارد می شد.

وی با اشاره به حدیثی از رسول خدا (ص) اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: ای امت، شما به وسیله من هشدار داده شده اید و به وسیله علی بن ابی طالب (ع) هدایت می یابید و به وسیله امام حسن (ع) به شما نیکی می شود و به وسیله امام حسین (ع) در دنیا و آخرت خوشبخت و سعادتمند می شوید و بدانید که حسین (ع) دری از درهای بهشت است و هر کس با او دشمنی کند خداوند بوی بهشت را بر او حرام می کند.

مدرس حوزه و دانشگاه در پایان برنامه از سکوت تا بایکوت رادیو گفت و گو تصریح کرد: در حادثه کربلا عبرت ها و درس هایی وجود دارد. ما باید بدانیم که قدرت پروردگار بالاست و سخن گفتن امام حسین (ع) بر سر نیزه یک نشانه و آیت الهی است.

حجت الاسلام و المسلمین علی غوریانی رضوی مدیر حوزه علمیه امام حسین (ع) در بخش دیگری از این برنامه به انواع تشکیک های دشمن در مورد جریان عاشورا اشاره کرد و گفت: متاسفانه گاهی جامعه دچار سوء رفتار فرهنگی می شود. یعنی در مواجهه با شبهه هایی که از سوی دشمن ایجاد می شود سوءاستفاده می شود و برخی افراد، این شک و شبهه ها را تقویت می کنند.

وی در ادامه افزود: یکی از انواع تشکیکات وارده به جریان عاشورا، تشکیک محتوایی همچون مسئله تشنگی و سر به نیزه بودن امام حسین (ع) و اصحاب ایشان است. نوع دیگر آن، شبهه هایی است که به روش نقل تاریخی وارد می شود.

حجت الاسلام غوریانی رضوی اضافه کرد: یک نوع دیگر آن، اشکالات روشی است مانند اینکه اختلاف نقل ها در مورد واقعه را به اصل واقعه تسرّی می دهند. اصل واقعه عاشورا مورد تردید نیست و بر اساس تواتر تاریخی، این واقعه اثبات شده است. جوانان و نوجوانانی که با شبهات مواجه می شوند باید این اصل را بدانند و اسناد آن موجود است.

مدیر حوزه علمیه امام حسین (ع) با اشاره به روایتی در مورد فضیلت سرزمین کربلا یادآور شد: امام صادق (ع) می فرمایند: کربلا را زیارت کنید و این کار را قطع نکنید و خود را از این سرزمین دور نکنید.

وی در ادامه برنامه از سکوت تا بایکوت رادیو گفت و گو بیان داشت: یکی از فلسفه های مقدس بودن اماکن مقدسه، بحث انگیزشی و تربیتی این مکان ها برای انسان است. یک مکانی که با چند واسطه منتسب به کربلا می شود افرادی را که در مسیری غیر از حق بوده برمی گرداند.دشمن به اهمیت اماکن مقدسه پی برده و به همین خاطر درصدد دور کردن مردم از این اماکن و حتی نابودی این اماکن است.توصیه می کنیم نوجوانان و جوانان حتما به منبع و انگیزه اخباری که در فضای مجازی مطرح می شود توجه و در مورد آن تحقیق کنند تا دچار انحراف در اعتقاداتشان نشوند.

وی در پایان برنامه از سکوت تا بایکوت رادیو گفت و گو ابراز داشت: کتاب «دانش تاریخ و تاریخ نگاری» نوشته آقای حسن حضرتی به بسیاری از شبهات تاریخی پاسخ داده و توصیه می کنیم جوانان و علاقمندان حتماً این کتاب را مطالعه نمایند.

پس از غوریانی رضوی، روح الله مومن نسب کارشناس فضای مجازی گفت: فضای مجازی بستر بسیاری از ابهامات و شبهه پراکنی ها و در عین حال کاملاً هدایت شده و هدفمند است.کاربران فضای مجازی دقت داشته باشند که حداقل در این ایام محرم و صفر به فضای مجازی مراجعه نکنند تا در این فرصت به عزاداری خود برسند.

مومن نسب با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با جنگ نرم افزود: مقام معظم رهبری می فرمایند: جنگ نرم به معنای ایجاد تردید در دل ها و اذهان مردم است. ایشان همچنین فرمودند سه مسئله اقتصادی، روانی و عملی کشور ما را تهدید می کند. به نظر می رسد همه این تهدیدها در عاشورا نیز وجود داشته است مردم در شرایطی بودند که به خاطر یک سکه دین خود را می فروختند و یا عملیات روانی به جایی می رسد که ابن زیاد با لباس امام وارد کوفه می شود و جریان را به شکلی مدیریت می کند و مردم را فریب می دهد.

این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان ساخت: شبهه افکنی ها ریشه در جهل دارد و متاسفانه در حال حاضر فضای مجازی هم به بستری برای چنین شبهه پراکنی هایی تبدیل شده است. جهل، پول و سیاست شیطانی سه رکنی است که برخی جریانات در فضای مجازی به دنبال آن هستند. ما باید مراقب رفتارهای خود در فضای مجازی و فضای حقیقی باشیم، در غیر این صورت به ابزار دشمن تبدیل می شویم و حتی در هیئت امام حسین (ع) نیز به نفع دشمن کار می کنیم.

مومن نسب بیان داشت: دین سکولار در فضای مجازی ترک امر به معروف و نهی از منکر است. فردمحوری، لذت گرایی و سودگرایی که الان از فرهنگ غرب وارد جامعه ایرانی شده هیچ سنخیتی با اهداف عاشورا ندارند.

این کارشناس فضای مجازی در پایان برنامه از سکوت تا بایکوت رادیو گفت و گو افزود: مسجد سکولار و هیئت سکولار همان مسجد ضرار است اگر به این سمت برویم مسلما در زمین دشمن قدم گذاشته ایم.