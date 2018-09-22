واکنش معاون هماهنگ کننده سپاه به حادثه تروریستی در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در حاشیه نشست شنبه‌های انقلاب در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه تیراندازی در رژه اهواز، اظهار داشت: اگر در هر گوشه‌ای از کشور دو یا سه نفر به مردم تیر بزنند، آیا این هنر است؟ مگر اینگونه اتفاقات هر روز در آمریکا یا شهرهای اروپایی رخ نمی‌دهد؟

وی افزود: این مساله تیراندازی نشان دهنده توان و قدرت نیست بلکه نشان از ذلت دشمن و در ادامه اقدامات داعش در عراق و سوریه است که مردم بی گناه را که نه در موضوعیت دفاعی و نه در موضوعیت نظامی هستند، به شهادت می‌رسانند.

سردار فدوی اظهار داشت: هنر این است که در مقابله‌ای که دو طرف آن مشخص است، قدرت داشته باشیم. ما طراحی بسیار بزرگ و توطئه‌ای به نام داعش را به ذلت کشاندیم که این برای دشمن سخت است.

معاون هماهنگ کننده سپاه درباره اینکه چرا ناوهای آمریکایی جدیدا حرکت تحریک کننده‌ای در آب‌های خلیج فارس نداشته‌اند، گفت: علت اینکه اتفاقی پیش نیامده، این است که آمریکایی‌ها حرف گوش‌کن‌تر شده‌اند اما قبلا کمتر حرف گوش‌کن بودند.

وی افزود: آمریکایی‌ها اگر طبق قوانین بین‌المللی عمل کنند، ما کارشان نداریم. چه آمریکایی‌ها چه انگلیسی‌ها و چه هر کشور دیگر، علاوه بر قوانین بین‌المللی، اگر طبق روالی که ما مشخص می‌کنیم، عمل کنند، اتفاقی رخ نخواهد داد، در غیر این صورت، حتما با آنها برخورد می‌کنیم.

سردار فدوی همچنین با اشاره به محکومیت حمله اخیر موشکی سپاه از سوی اروپا گفت: اروپایی ها در دعوای استکبار جهانی با انقلاب اسلامی، همواره دنباله رو استکبار بوده اند و هیچگاه به عنوان نظر مستقل، معنا و مفهومی نداشته اند؛ اصلا به اروپایی‌ها ارتباطی ندارد که ما چه کرده ایم.

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: اگر اروپایی‌ها جای داعش شرارت می‌کردند و کشوری مثل سوریه از ما می‌خواست که با اروپا برخورد کنیم، حتما برخورد می‌کردیم.

وی درباره اینکه نحوه برخورد ایران با اروپا در مساله برجام باید چگونه باشد، گفت: طبق فرمایشات امام و رهبری، ما هیچگاه در هیچ موضوعی، شروع کننده نبوده‌ایم اما اگر مساله ای شروع شد، بسیار سخت برخورد می‌کنیم.